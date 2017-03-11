Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер-2016»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, конкурс проводится в следующих номинациях: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение» (новая номинация, введенная в этом году); «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1 тысячи человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1 тысячи человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации – «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».Положение о конкурсе с приложениями можно найти на сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области www.priroda.samregion.ru. Заявки принимаются до 07.04.2017 по адресу: ГБУ СО «Природоохранный центр», 443068, ул. Ново-Садовая, дом № 106, корпус № 106, офис № 303, тел./факс: (846) 255 69 86, 255 69 92, а также по электронной почте: dtr2014@bk.ru.