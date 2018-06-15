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Стартовал прием заявок для Национальной премии Russian Event Awards

С 8 июня принимают заявки на участие в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года, сообщают в мэрии Самары. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ.

Принять участие могут авторы и авторские коллективы государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, как регионального, так и федерального уровня. Главным условием участия является проект в области событийного туризма, который реализовали в текущем году до завершения приема проектов на конкурс.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте премии http://award.rea-awards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание и презентация турсобытия в формате PDF и необходимые приложения в формате JPEG.

В рамках Национальной премии пройдет 3 региональных конкурса:

Тамбов - Северо-Западный, Центральный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа (срок приема проектов до 13 сентября 2018 года);
Чебоксары - Приволжский и Уральский федеральные округа (срок приема проектов до 20 августа 2018 года);

Лучшие проекты регионов примут участие в финале Национальной премии Russian Event Awards в Нижнем Новгороде.

Ознакомиться с положением о премии, порядком проведения региональных конкурсов, а также с информацией об оформлении и подачи проекта можно на официальном сайте премии. Дополнительная информация по тел.: 8-960-115-75-24 Геннадий Шаталов или 8-905-652-37-77 Вероника Косых.
 
Дата: 15 июня 2018 , 16:09
125
Автор текста: Виктория Анистратова
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