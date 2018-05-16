Стартовал конкурс на должность главы администрации Самарского района

Напомним, что 16 апреля глава администрации Самарского района Максим Харитонов покинул должность и возглавил городской департамент финансов и экономического развития. Сейчас обязанности главы администрации Самарского района исполняет Сергей Источников.

Документы от желающих занять вакантное место принимаются с 16 мая до 15 июня. Список документов можно посмотреть здесь

Сам конкурс состоится 19 июня. При необходимости собеседования с кандидатами также проведут 20 и 21 июня.