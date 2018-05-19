Стартовал четвертый «Том Сойер Фест»

Его участники - волонтеры, которые помогают привести в порядок старинные здания - ремонтируют, красят дома, восстанавливают деревянную резьбу на фасадах.За последнее время фестиваль стал одним из брендов столицы губернии. Самарский опыт переняли 25 городов страны. Кроме того, этим летом к фестивалю присоединится первое село - райцентр Богатое, где есть образцы старой архитектуры, требующие реставрации.Церемонию открытия фестиваля-2018 посетила глава Самары Елена Лапушкина. Она призналась, что ей не довелось принимать участие в предыдущих фестивалях, но в этом году она с удовольствием вольется в ряды волонтеров. Сплоченная команда организаторов, кстати, уже считает главу города своим другом - за поддержку и внимание к общественной инициативе.- Можно бесконечно сомневаться в существовании гражданской ответственности и местного самоуправления, но только до тех пор, пока не встретишь людей, которые по-настоящему любят свой город, - отметила Лапушкина. - Любят не сидя на диване, а берут кисти, краски и приводят наши уникальные дома в то состояние, которого они заслуживают. Очень приятно, что к проекту присоединяются другие города.На открытии фестиваля идейные вдохновители движения - представители общественной организации «За информационное общество» - благодарили за поддержку представителей власти, бизнес-партнеров - поставщиков многих стройматериалов, Самарскую гильдию строителей, которая стояла у истоков проекта и уже внесла в общее дело весомый финансовый вклад. И, конечно же, волонтеров - горожан всех возрастов и профессий.Одна из них - Татьяна Дмитриева, она уже участвовала в фестивале в прошлые годы и очень тепло отзывается о жителях тех домов, которые приводят в порядок. Они как могут поддерживают добровольцев: кто- то приносит горячие пирожки с чаем, кто-то вместе с волонтерами берется за мастерок и кисти. Собственно, «Том Сойер Фест» сейчас именно на таких объектах и останавливает свой выбор: заинтересованные и неравнодушные жильцы - значит, и дом у них надо сделать как на картинке.Студентка, участница городского проекта «Самарская траектория роста» Елена Артюшкина в этом году тоже присоединяется к движению.- Я считаю, что всегда нужно быть инициативным и полезным человеком, чтобы во всем, что ты делаешь, был смысл, - уверена она. - Сейчас активно внедряются концепции умных городов, умных домов, и некоторые забывают о том, что есть историческое и культурное наследие. Люди должны быть заинтересованы не только в развитии технологий, но и в сохранении своей истории. Сделать это можно благодаря участию в таком проекте.Уже на следующий день после церемонии открытия у двух старинных деревянных домов №№131 и 133 на улице Чапаевской появились волонтеры. Они и все, кто готов к ним присоединиться, будут приходить сюда после работы и совершенно безвозмездно восстанавливать особняки: счищать старые слои краски, грунтовать, красить, обновлять деревянную резьбу.Фасады11 самарских особняков, преимущественно деревянных, восстановлены в рамках движения «Том Сойер Фест» за три прежних сезона. За это лето добровольцы отреставрируют три дома - деревянные особняки №№131 и 133 на улице Чапаевской и каменный дом №149 на улице Фрунзе.Фестиваль «Том Сойер Фест» был особо отмечен в докладе ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III. Проект рекомендован к тиражированию по всей России резолюцией Съезда градозащитных организаций. В этом году «Том Сойер Фест» пройдет в 25 городах страны. Это на 14 больше, чем в 2017-м. Кроме того, в августе в Самару приедут волонтеры из разных стран. Две недели они будут работать на наших объектах культурного наследия.