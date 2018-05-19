Стартовал четвертый «Том Сойер Фест»
Два дня назад как обычно, в предельно демократичной обстановке, в старосамарском дворике на улице Чапаевской стартовал «Том Сойер Фест». Этот фестиваль восстановления исторической среды проходит в городе уже в четвертый раз.
Его участники - волонтеры, которые помогают привести в порядок старинные здания - ремонтируют, красят дома, восстанавливают деревянную резьбу на фасадах.
За последнее время фестиваль стал одним из брендов столицы губернии. Самарский опыт переняли 25 городов страны. Кроме того, этим летом к фестивалю присоединится первое село - райцентр Богатое, где есть образцы старой архитектуры, требующие реставрации.
Одной командой
Церемонию открытия фестиваля-2018 посетила глава Самары Елена Лапушкина. Она призналась, что ей не довелось принимать участие в предыдущих фестивалях, но в этом году она с удовольствием вольется в ряды волонтеров. Сплоченная команда организаторов, кстати, уже считает главу города своим другом - за поддержку и внимание к общественной инициативе.
- Можно бесконечно сомневаться в существовании гражданской ответственности и местного самоуправления, но только до тех пор, пока не встретишь людей, которые по-настоящему любят свой город, - отметила Лапушкина. - Любят не сидя на диване, а берут кисти, краски и приводят наши уникальные дома в то состояние, которого они заслуживают. Очень приятно, что к проекту присоединяются другие города.
На открытии фестиваля идейные вдохновители движения - представители общественной организации «За информационное общество» - благодарили за поддержку представителей власти, бизнес-партнеров - поставщиков многих стройматериалов, Самарскую гильдию строителей, которая стояла у истоков проекта и уже внесла в общее дело весомый финансовый вклад. И, конечно же, волонтеров - горожан всех возрастов и профессий.
Одна из них - Татьяна Дмитриева, она уже участвовала в фестивале в прошлые годы и очень тепло отзывается о жителях тех домов, которые приводят в порядок. Они как могут поддерживают добровольцев: кто- то приносит горячие пирожки с чаем, кто-то вместе с волонтерами берется за мастерок и кисти. Собственно, «Том Сойер Фест» сейчас именно на таких объектах и останавливает свой выбор: заинтересованные и неравнодушные жильцы - значит, и дом у них надо сделать как на картинке.
Студентка, участница городского проекта «Самарская траектория роста» Елена Артюшкина в этом году тоже присоединяется к движению.
- Я считаю, что всегда нужно быть инициативным и полезным человеком, чтобы во всем, что ты делаешь, был смысл, - уверена она. - Сейчас активно внедряются концепции умных городов, умных домов, и некоторые забывают о том, что есть историческое и культурное наследие. Люди должны быть заинтересованы не только в развитии технологий, но и в сохранении своей истории. Сделать это можно благодаря участию в таком проекте.
Работа пошла
Уже на следующий день после церемонии открытия у двух старинных деревянных домов №№131 и 133 на улице Чапаевской появились волонтеры. Они и все, кто готов к ним присоединиться, будут приходить сюда после работы и совершенно безвозмездно восстанавливать особняки: счищать старые слои краски, грунтовать, красить, обновлять деревянную резьбу.
Факт
Фасады11 самарских особняков, преимущественно деревянных, восстановлены в рамках движения «Том Сойер Фест» за три прежних сезона. За это лето добровольцы отреставрируют три дома - деревянные особняки №№131 и 133 на улице Чапаевской и каменный дом №149 на улице Фрунзе.
Справка «СГ»
Фестиваль «Том Сойер Фест» был особо отмечен в докладе ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III. Проект рекомендован к тиражированию по всей России резолюцией Съезда градозащитных организаций. В этом году «Том Сойер Фест» пройдет в 25 городах страны. Это на 14 больше, чем в 2017-м. Кроме того, в августе в Самару приедут волонтеры из разных стран. Две недели они будут работать на наших объектах культурного наследия.
Его участники - волонтеры, которые помогают привести в порядок старинные здания - ремонтируют, красят дома, восстанавливают деревянную резьбу на фасадах.
За последнее время фестиваль стал одним из брендов столицы губернии. Самарский опыт переняли 25 городов страны. Кроме того, этим летом к фестивалю присоединится первое село - райцентр Богатое, где есть образцы старой архитектуры, требующие реставрации.
Одной командой
Церемонию открытия фестиваля-2018 посетила глава Самары Елена Лапушкина. Она призналась, что ей не довелось принимать участие в предыдущих фестивалях, но в этом году она с удовольствием вольется в ряды волонтеров. Сплоченная команда организаторов, кстати, уже считает главу города своим другом - за поддержку и внимание к общественной инициативе.
- Можно бесконечно сомневаться в существовании гражданской ответственности и местного самоуправления, но только до тех пор, пока не встретишь людей, которые по-настоящему любят свой город, - отметила Лапушкина. - Любят не сидя на диване, а берут кисти, краски и приводят наши уникальные дома в то состояние, которого они заслуживают. Очень приятно, что к проекту присоединяются другие города.
На открытии фестиваля идейные вдохновители движения - представители общественной организации «За информационное общество» - благодарили за поддержку представителей власти, бизнес-партнеров - поставщиков многих стройматериалов, Самарскую гильдию строителей, которая стояла у истоков проекта и уже внесла в общее дело весомый финансовый вклад. И, конечно же, волонтеров - горожан всех возрастов и профессий.
Одна из них - Татьяна Дмитриева, она уже участвовала в фестивале в прошлые годы и очень тепло отзывается о жителях тех домов, которые приводят в порядок. Они как могут поддерживают добровольцев: кто- то приносит горячие пирожки с чаем, кто-то вместе с волонтерами берется за мастерок и кисти. Собственно, «Том Сойер Фест» сейчас именно на таких объектах и останавливает свой выбор: заинтересованные и неравнодушные жильцы - значит, и дом у них надо сделать как на картинке.
Студентка, участница городского проекта «Самарская траектория роста» Елена Артюшкина в этом году тоже присоединяется к движению.
- Я считаю, что всегда нужно быть инициативным и полезным человеком, чтобы во всем, что ты делаешь, был смысл, - уверена она. - Сейчас активно внедряются концепции умных городов, умных домов, и некоторые забывают о том, что есть историческое и культурное наследие. Люди должны быть заинтересованы не только в развитии технологий, но и в сохранении своей истории. Сделать это можно благодаря участию в таком проекте.
Работа пошла
Уже на следующий день после церемонии открытия у двух старинных деревянных домов №№131 и 133 на улице Чапаевской появились волонтеры. Они и все, кто готов к ним присоединиться, будут приходить сюда после работы и совершенно безвозмездно восстанавливать особняки: счищать старые слои краски, грунтовать, красить, обновлять деревянную резьбу.
Факт
Фасады11 самарских особняков, преимущественно деревянных, восстановлены в рамках движения «Том Сойер Фест» за три прежних сезона. За это лето добровольцы отреставрируют три дома - деревянные особняки №№131 и 133 на улице Чапаевской и каменный дом №149 на улице Фрунзе.
Справка «СГ»
Фестиваль «Том Сойер Фест» был особо отмечен в докладе ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III. Проект рекомендован к тиражированию по всей России резолюцией Съезда градозащитных организаций. В этом году «Том Сойер Фест» пройдет в 25 городах страны. Это на 14 больше, чем в 2017-м. Кроме того, в августе в Самару приедут волонтеры из разных стран. Две недели они будут работать на наших объектах культурного наследия.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 мая 2018
144
19 мая 2018
164
19 мая 2018
143
18 мая 2018
309
19 мая 2018 , 18:49
67
Праздник прошел в субботу, 19 мая, в парке Молодежный.
19 мая 2018 , 18:13
144
В субботу, 19 мая, распахнул свои двери первый в России музей Эльдара Рязанова. Он находится в...
19 мая 2018 , 16:45
209
В субботу, 19 мая, в Самаре открылся музей Эльдара Рязанова. Мы попросили...
19 мая 2018 , 13:19
164
Сегодня, 19 мая, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»....
19 мая 2018 , 17:11
189
На время Чемпионата мира по футболу в Самаре контроль за обстановкой на дорогах возьмет на себя...
19 мая 2018 , 12:58
143
Два дня назад как обычно, в предельно демократичной обстановке, в старосамарском дворике на...
19 мая 2018 , 12:26
175
Движение автобусов скорректируют.
18 мая 2018 , 19:24
257
В пятницу, 18 мая, глава Самары Елена Лапушкина встретилась с членами Совета ветеранов...
18 мая 2018 , 17:16
309
Самые заметные новости недели с 14 по 18 мая, по версии sgpress.ru .
18 мая 2018 , 16:58
284
В мэрии обсудили первые проектные решения.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4314
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3352
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3106
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
6 мая 2018
3079
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
2559
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4314
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2100
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2211
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1641
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1598
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...