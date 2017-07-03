Стартовал второй этап надвижки пролетного строения Фрунзенского моста через реку Самару
К настоящему времени в пролет уже смещена первая из 12 секций длиной 88, 5 метров. На втором этапе собранные вместе первая и вторая секции надвинутся на акваторию реки еще на 41 метр.
Руководитель группы управления строительством проекта АО «Стройтрансгаз» Константин Агалаков пояснил, что отличие второй секции от первой в наличии пилонов со шпренгелями, которые представляют собой V-образные металлические стойки высотой 20 метров. Конструкции «работают» на укрепление мостового сооружения.
- Шпренгельная система позволит значительно продлить срок службы моста, - убежден Константин Агалаков. - Мост прослужит более 100 лет при надлежащей эксплуатации.
По словам строителей, Фрунзенский мост готов на 38%. На объекте трудятся около 100 человек.
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