Старт отопительного сезона в Самаре намечен на 29 сентября
Как сообщают специалисты, проблем с пуском тепла не предвидится.
- К пуску тепла все готово, но мы ориентируемся на погодные условия, - сообщил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Богдан Корчуганов.
- К пуску тепла все готово, но мы ориентируемся на погодные условия, - сообщил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Богдан Корчуганов.
Напомним, что теплоподача начнется, когда в течение пяти дней средняя температура воздуха продержится на отметке + 8 градусов и ниже.
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