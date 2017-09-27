Старт отопительного сезона в Самаре намечен на 29 сентября

Как сообщают специалисты, проблем с пуском тепла не предвидится.



- К пуску тепла все готово, но мы ориентируемся на погодные условия, - сообщил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Богдан Корчуганов.



Напомним, что теплоподача начнется, когда в течение пяти дней средняя температура воздуха продержится на отметке + 8 градусов и ниже.