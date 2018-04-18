Старейший граффитчик Самары Денис Вертиго о том, как все начиналось, про соперничество кланов и легальные граффити

- Vertigo переводится с английского как головокружение. Изначально такое название носила наша команда художников из пяти человек. Она появилась, когда я переехал в центр из Куйбышевского района. Нам нужно было срочно придумать название. Мы открыли журнал про спорт, где была фотография велосипеда с надписью «Vertigo». Слово всем понравилось. Постепенно мои приятели начали оставлять рисование и выходить из команды. Я остался один. Как-то на одном из фестивалей ко мне обратился парень: «Эй, Вертиго, сходи за краской». После этого имя окончательно закрепилось за мной.- В далеком детстве я начал разрисовывать обои маркерами, поэтому родители отдали меня в художественную школу. Я начал увлекаться художественной росписью. В 90-х годах все подражали художнику из США, которого зовут Федор Кенту. Он является легендой граффити, создает шрифты и персонажей. Его творчество вдохновило меня. Впервые на улице я нарисовал лицо наподобие логотипа группы «Оникс». Использовал тогда обычную эмалевую краску. Место выбрал на стене пятиэтажки.Баллоны для граффити тогда были недоступны. Они появились только в 1999 году. Вместо них мы покупали обычную автомобильную краску. Те, кто рисовал аэрозолью, перешли в начале 2000-х на настоящую краску «Монтана». Впервые я ее опробовал на фестивале «Сникерс Урбания». Ей рисовать удобнее и проще. В автомобильных баллонов очень высокое давление, управлять ими также сложно, как огнетушителем.- Изначально там были зленый, красный, синий и черный цвета. Соответственно граффити того времени получались тусклыми. Однако в этом что-то есть. По палитре можно определить, в каких годах была создана работа.- Все были детьми. Большинству из нас было по 13-14 лет. С другими кланами устраивали баттлы: просто закрашивали своими работами чужие. Так, например, мы соревновались с командой «Викед Пеперс», которая рисовала в кислотном стиле. А мы применяли шрифты. Это было здравое соперничество. Дрались мы редко. Помню только один конфликт, который произошел на фестивале у Ладьи из-за банки с краской.- В исторической части Самары были NTC, SMC, которых еще называли - команда мажоров. У них были обеспеченные родители, поэтому у них было много краски, спортивных дорогих вещей. Мы были ребята с окраин. Все любили рисовать в скейт-парке в Струковском саду. Тогда это считалось круто, потому что там тусовалась прогрессивная молодежь. Люди специально приходили в парк, чтобы посмотреть на работы.- Я знаю очень много таких людей. Для меня на российской сцене интересна команда ZUKCLUB, их фестивальный подход. Они создают работы в своем фирменном стиле. Также мне нравится художник Марат Данилян (Морик). Мы с ним познакомились очень давно. Также неплохие работы создает AKUE.- В Екатеринбурге на фестивале к нам подошел пожилой мужчина, которому понравилась наша работа. А рисовали мы соединение двух городов – Самары и Екатеринбурга. На одной половине стены был наш родной город с деревянными домиками, с Паниковским, на другой – Уральские горы. Соединяла все это маска трансформера. Дедушка три дня подряд проводил с нами время. Он рассказывал много историй, связанных с искусством. Оказалось, что этот мужчина - заместитель министра культуры Свердловской области. Он сказал, что ему очень понравилась наша работа, поэтому он предложил журналисту из федерального СМИ написать про нас. Благодаря ему статьи разлетелись даже по зарубежным газетам и сайтам.- Место для рисования в нашей среде называют спотом. Первый был на стене возле «Кинапа», здесь отметились абсолютно все. Никто не ругал нас и не штрафовал. Второй спот – шестой причал. Именно тут многие начинали. Еще был расписан весь склон площади Славы. Теперь спустя годы я понимаю, что портит облик города, а что нет. Сейчас я никогда не позволю себе рисовать что-то на фасаде памятника архитектуры или в месте, которое для этого совершенно не подходит.Екатеринбург, который я посетил совсем недавно, выглядит, как Самара в 2003 году. Он весь разрисован. На фасадах красивых зданий работы бомберов. Зато в этом городе много легальных спотов.Хотелось бы иметь в Самаре одну большую легальную стену. Куда сейчас идти рисовать? В гаражи? Это совсем не прикольно.Кстати, в Москве сейчас планируют снести самый известный и старый спот на станции метро «Менделеевская». Это огромная длинная стена, на которой рисовали известные художники из России и из-за рубежа. Сейчас граффити-райтеры объединяются, чтобы спасти это культовое место. Они придумали флэшмоб в социальных сетях.- Я принимал в нем участие. Прислал на отбор около пятнадцати своих эскизов, которые в итоге не прошли. Судьи выбрали картинки, скачанные из интернета. Но существует и другой проект, который пока не афишируют – роспись десяти фасадов. Он называется «Чемпионы для чемпионов». Пока в Москве не дают отмашку для старта. Тем не менее, для участия в росписи стен в Самаре пригласили известных в России и Европе художников. Начать работу планировали первого мая, а к первому июня – завершить.- Хочу найти для себя новое направление, которое будет меня радовать. Также планирую уйти от темы масок и оформить в городе пару фасадов. Уже есть одно предложение от театра оперы и балета. Сейчас руководство ищет финансирование для оформления одной из стен на жилом здании. На ней будет появится портрет композитора Дмитрия Шостаковича в нашем фирменном стиле. Потом я планирую перебраться в Москву, потому что там больше перспектив, куча предложений и выставок.