Стало известно расписание мероприятий памяти Пушкина

По старой традиции в 14:30 у памятника в Пушкинском сквере за зданием театра драмы им. Горького состоится сбор всех желающих почтить память «солнца русской поэзии». В 14:45 раздастся колокольный звон, оповещающий, что в это время великого поэта не стало, а представители Иверского монастыря у памятника отслужат литию.В 15:00 в институте культуры (через дорогу от сквера) активисты Пушкинского общества будут читать стихи, а студенты института культуры представят драматическую интерпретацию его произведений.