Стали известны участники партийных праймериз на пост губернатора Самарской области

Областное отделение партии «Единая Россия» начало отбор кандидатур для последующего выдвижения на выборах губернатора.14 мая состоялось заседание регполитсовета, на котором утвердили список участников предварительного голосования.В шорт-лист вошли пять человек. Это врио губернатора Дмитрий Азаров, советник по вопросам инвестиционной политики и внешних межрегиональных экономических связей губернатора города Севастополь Николай Брусникин, депутат губернской думы Виктор Воропаев, директор тольяттинской школы №49 Татьяна Подоляко, и директор самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Тулайкова Сергей Шевченко.- Участники предварительного голосования проведут встречи с секретарями первичных и местных отделений партии. Встречи пройдут с 16 по 31 мая. Будет организовано обсуждение предложений от первичных и местных отделений в предвыборную программу регионального отделения «Единой России» на выборах губернатора, - сказала секретарь реготделения Екатерина Кузьмичева.На 19 июня запланирована региональная конференция, где делегаты путем тайного голосования определят кандидатуру от «медведей» для участия в выборах губернатора.Выборы губернатора намечены на 9 сентября.