Стали известны участники партийных праймериз на пост губернатора Самарской области
В списке «Единой России» - пять человек.
Областное отделение партии «Единая Россия» начало отбор кандидатур для последующего выдвижения на выборах губернатора.
14 мая состоялось заседание регполитсовета, на котором утвердили список участников предварительного голосования.
В шорт-лист вошли пять человек. Это врио губернатора Дмитрий Азаров, советник по вопросам инвестиционной политики и внешних межрегиональных экономических связей губернатора города Севастополь Николай Брусникин, депутат губернской думы Виктор Воропаев, директор тольяттинской школы №49 Татьяна Подоляко, и директор самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Тулайкова Сергей Шевченко.
- Участники предварительного голосования проведут встречи с секретарями первичных и местных отделений партии. Встречи пройдут с 16 по 31 мая. Будет организовано обсуждение предложений от первичных и местных отделений в предвыборную программу регионального отделения «Единой России» на выборах губернатора, - сказала секретарь реготделения Екатерина Кузьмичева.
На 19 июня запланирована региональная конференция, где делегаты путем тайного голосования определят кандидатуру от «медведей» для участия в выборах губернатора.
Выборы губернатора намечены на 9 сентября.
Областное отделение партии «Единая Россия» начало отбор кандидатур для последующего выдвижения на выборах губернатора.
14 мая состоялось заседание регполитсовета, на котором утвердили список участников предварительного голосования.
В шорт-лист вошли пять человек. Это врио губернатора Дмитрий Азаров, советник по вопросам инвестиционной политики и внешних межрегиональных экономических связей губернатора города Севастополь Николай Брусникин, депутат губернской думы Виктор Воропаев, директор тольяттинской школы №49 Татьяна Подоляко, и директор самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Тулайкова Сергей Шевченко.
- Участники предварительного голосования проведут встречи с секретарями первичных и местных отделений партии. Встречи пройдут с 16 по 31 мая. Будет организовано обсуждение предложений от первичных и местных отделений в предвыборную программу регионального отделения «Единой России» на выборах губернатора, - сказала секретарь реготделения Екатерина Кузьмичева.
На 19 июня запланирована региональная конференция, где делегаты путем тайного голосования определят кандидатуру от «медведей» для участия в выборах губернатора.
Выборы губернатора намечены на 9 сентября.
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