Стали известны подробности ДТП с Инфинити при выезде из Самары

Как уточнили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, 27-летний мужчина, управляя автомобилем Инфинити, ехал со стороны Самары в направлении трассы М-5 «Урал». В пути водитель выехал на разделительную полосу, где врезался в столб.В результате аварии мужчина остался жив, он был госпитализирован в больницу. Наличие или отсутствие алкоголя в организме потерпевшего определит экспертиза. По факту ДТП проводится проверка.