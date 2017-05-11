Стали известны подробности ДТП под Самарой, в котором погиб инспектор ГИБДД
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства серьезной аварии, которая произошла в минувшие выходные в Самарской области на кольце у Красного Яра.
Напомним, ночью 9 мая водитель на автомобиле Мерседес сбил насмерть сотрудника ГИБДД. По данному факту возбудили уголовное дело.
Как сообщила sgpress.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева, предполагаемый виновник ДТП сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. После того как он пришел в сознание, у него начали брать показания.
Водитель пояснил, что ехал из Нового Уренгоя в Ульяновск и практически не спал трое суток. По неустановленной пока причине (возможно, мужчина заснул) он не сбавил скорость на подъезде к кольцу у Красного Яра. По данным следствия, тормозной путь автомобиля начинается перед развязкой. После этого иномарка пролетела кольцо насквозь.
В этот момент за кольцом, на обочине дороги по направлению «на Самару», стоял экипаж ДПС. Один из инспекторов проверял документы у водителя остановленной Нивы, второй находился неподалеку. Увидев несущийся на них автомобиль, все трое попытались убежать. Мерседес по касательной ударяет Ниву, сбивает одного из сотрудников ДПС, потом таранит полицейский автомобиль и улетает в кювет, где буквально «влетает» в деревья.
- С какой именно скоростью двигалась иномарка, и по какой причине, будет установлено в ходе проверок. Предварительно, водитель Мерседеса находился в трезвом состоянии, - уточнила Елена Шкаева.
Добавим, что от начала тормозного пути до столкновения с деревьями иномарка «пролетела» около 200 метров. После удара погибшего сотрудника ГИБДД отбросило на несколько десятков метров.
По данным sgpress.ru, специалисты предварительно установили, что скорость Мерседеса могла достигать 200 км/ч. Но более точные данные будут известны после экспертиз проводимых следствием.
Погибшего сотрудника ДПС Валерия Тихонова похоронили в среду, 10 мая.
Напомним, ночью 9 мая водитель на автомобиле Мерседес сбил насмерть сотрудника ГИБДД. По данному факту возбудили уголовное дело.
Как сообщила sgpress.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева, предполагаемый виновник ДТП сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. После того как он пришел в сознание, у него начали брать показания.
Водитель пояснил, что ехал из Нового Уренгоя в Ульяновск и практически не спал трое суток. По неустановленной пока причине (возможно, мужчина заснул) он не сбавил скорость на подъезде к кольцу у Красного Яра. По данным следствия, тормозной путь автомобиля начинается перед развязкой. После этого иномарка пролетела кольцо насквозь.
В этот момент за кольцом, на обочине дороги по направлению «на Самару», стоял экипаж ДПС. Один из инспекторов проверял документы у водителя остановленной Нивы, второй находился неподалеку. Увидев несущийся на них автомобиль, все трое попытались убежать. Мерседес по касательной ударяет Ниву, сбивает одного из сотрудников ДПС, потом таранит полицейский автомобиль и улетает в кювет, где буквально «влетает» в деревья.
- С какой именно скоростью двигалась иномарка, и по какой причине, будет установлено в ходе проверок. Предварительно, водитель Мерседеса находился в трезвом состоянии, - уточнила Елена Шкаева.
Добавим, что от начала тормозного пути до столкновения с деревьями иномарка «пролетела» около 200 метров. После удара погибшего сотрудника ГИБДД отбросило на несколько десятков метров.
По данным sgpress.ru, специалисты предварительно установили, что скорость Мерседеса могла достигать 200 км/ч. Но более точные данные будут известны после экспертиз проводимых следствием.
Погибшего сотрудника ДПС Валерия Тихонова похоронили в среду, 10 мая.
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