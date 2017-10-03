Стали известны победители премии журнала «Собака»

Информационными партнерами премии выступили агентство коммуникаций «ПРАТОН», «Самарская газета», информационный портал «Волга Ньюс», «Коммерсант», «ТЛТгород.ру». Генеральные информационные партнеры – АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» и «Русское радио в Самаре».В этом году обладатели премии определялись в 10 номинациях: «Искусство», «Еда», «Музыка», «Лайфстайл», «Стиль», «Мода», «Прорыв», «Наука», «Спорт», «Социальная сфера» и «Бизнес». Отдельным призом за заслуги перед регионом организаторы отметили Дениса Бокурадзе, режиссера театра «Грань».Процесс голосования состоял из двух этапов. На первом экспертный совет премии, однако окончательный выбор остался за жителями Самары и Тольятти. В течение месяца на сайте top50.smr.sobaka.ru и в Telegram-канале самарской «Собаки» t.me/sobaka_smr можно былоознакомиться с биографиями и достижениями номинантов и отдать свой голос.В номинации «Музыка» лучшим стал совместный проект Юли Гарниц и Антона Дмитриева IceHokku. В номинации «Мода» победу одержала самарская модель Лера Худяева - она стала первой самарской моделью, которой довелось украсить страницы российского Vogue. В номинации «Искусство» победили известный самарский культуртрегер Илья Саморуков и художница Татьяна Почтенная. Они открыли в Самаре галерею современного искусства «Дневник», в которой проходят выставки фотографий, скриншотов, мемов и других объектов, которые помогут фиксировать настоящее и определять, что такое современность.В номинации «Социальная сфера» лучшим стало волонтерское объединение «ЛиС». Организаторы самого масштабного городского волонтерского объединения, активно занимающегося помощью бездомным кошкам и собакам, первыми в Поволжье создали единую донорскую базу для животных, которой пользуются все ветеринарные клиники города и области.Лучшим в «Науке» стал директор Института инновационного развития Александр Колсанов. Он руководит командой, создавшей комплекс планирования, управления и контроля результатов хирургического лечения «Автоплан» — разработку, претендующую на мировое первенство в использовании сочетания технологий 3D-визуализации и дополненной реальности в подготовке и проведении операций.В номинации «Бизнес» победу одержал Евгений Реймер – сооснователь и гендиректор ресторанного холдингаMilimonFamily. Номинацию «Спорт» забрала себе лидер гандбольного клуба «Лада» Дарья Дмитриева. В этом году спортсменка получила титул «Самый ценный игрок чемпионата России». В номинации «Лайфстайл» лучше стала основательница собственной школы визажа GG Make-up Дарья Ганюшкина.В номинации «Еда» лучшей стала владелица кофейни Cup to Cup & Гастрономическое кафе Тне суп Ольга Бахитова. «Прорывом» года стала руководитель проекта «АврораМолл» Ирина Михайловская.