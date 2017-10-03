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Стали известны победители премии журнала «Собака»

В субботу, 30 сентября, в зале филармонии состоялась торжественная церемония вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» по версии журнала «СМР.Собака.ru». В ходе народного интернет-голосования более 80 тысяч самарцев и тольяттинцев определили победителей премии.

Информационными партнерами премии выступили агентство коммуникаций «ПРАТОН», «Самарская газета», информационный портал «Волга Ньюс», «Коммерсант», «ТЛТгород.ру». Генеральные информационные партнеры – АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» и «Русское радио в Самаре».

В этом году обладатели премии определялись в 10 номинациях: «Искусство», «Еда», «Музыка», «Лайфстайл», «Стиль», «Мода», «Прорыв», «Наука», «Спорт», «Социальная сфера» и «Бизнес». Отдельным призом за заслуги перед регионом организаторы отметили Дениса Бокурадзе, режиссера театра «Грань».

Процесс голосования состоял из двух этапов. На первом экспертный совет премии, однако окончательный выбор остался за жителями Самары и Тольятти. В течение месяца на сайте top50.smr.sobaka.ru и в Telegram-канале самарской «Собаки» t.me/sobaka_smr можно былоознакомиться с биографиями и достижениями номинантов и отдать свой голос.

В номинации «Музыка» лучшим стал совместный проект Юли Гарниц и Антона Дмитриева IceHokku. В номинации «Мода» победу одержала самарская модель Лера Худяева - она стала первой самарской моделью, которой довелось украсить страницы российского Vogue. В номинации «Искусство» победили известный самарский культуртрегер Илья Саморуков и художница Татьяна Почтенная. Они открыли в Самаре галерею современного искусства «Дневник», в которой проходят выставки фотографий, скриншотов, мемов и других объектов, которые помогут фиксировать настоящее и определять, что такое современность.

В номинации «Социальная сфера» лучшим стало волонтерское объединение «ЛиС». Организаторы самого масштабного городского волонтерского объединения, активно занимающегося помощью бездомным кошкам и собакам, первыми в Поволжье создали единую донорскую базу для животных, которой пользуются все ветеринарные клиники города и области.

Лучшим в «Науке» стал директор Института инновационного развития Александр Колсанов. Он руководит командой, создавшей комплекс планирования, управления и контроля результатов хирургического лечения «Автоплан» — разработку, претендующую на мировое первенство в использовании сочетания технологий 3D-визуализации и дополненной реальности в подготовке и проведении операций.

В номинации «Бизнес» победу одержал Евгений Реймер – сооснователь и гендиректор ресторанного холдингаMilimonFamily. Номинацию «Спорт» забрала себе лидер гандбольного клуба «Лада» Дарья Дмитриева. В этом году спортсменка получила титул «Самый ценный игрок чемпионата России». В номинации «Лайфстайл» лучше стала основательница собственной школы визажа GG Make-up Дарья Ганюшкина.

В номинации «Еда» лучшей стала владелица кофейни Cup to Cup & Гастрономическое кафе Тне суп Ольга Бахитова. «Прорывом» года стала руководитель проекта «АврораМолл» Ирина Михайловская.
Дата: 3 октября 2017 , 16:56
115
Автор текста: Анна Турова
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