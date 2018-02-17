Стали известны даты проведения Ширяевской биеннале

X международная Ширяевская биеннале современного искусства пройдет с 3 августа по 30 сентября.



Центральное событие - «Номадическое шоу», в рамках которого художники демонстрируют свои произведения приезжающим в Ширяево зрителям, состоится 25 августа.



Одно из событий биеннале пройдет в Самаре. Организаторы пока не могут назвать площадку, но уже известно, что горожанам расскажут об истории Самарского фестиваля - старейшей в России биеннале современного искусства.



Темой этого года станет «Ликование».



- Состояние «ликования» является желанным для всех. Это то, чего мы хотим хотеть, - рассказала художественный руководитель Ширяевской биеннале, куратор основного проекта Неля Коржова.



Художники-участники основного проекта X биеннале будут отобраны по результатам открытого международного конкурса, который начался в феврале и продлится до конца марта.



Организатор: Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО.