Стали известны даты проведения Ширяевской биеннале
X международная Ширяевская биеннале современного искусства пройдет с 3 августа по 30 сентября.
Центральное событие - «Номадическое шоу», в рамках которого художники демонстрируют свои произведения приезжающим в Ширяево зрителям, состоится 25 августа.
Одно из событий биеннале пройдет в Самаре. Организаторы пока не могут назвать площадку, но уже известно, что горожанам расскажут об истории Самарского фестиваля - старейшей в России биеннале современного искусства.
Темой этого года станет «Ликование».
- Состояние «ликования» является желанным для всех. Это то, чего мы хотим хотеть, - рассказала художественный руководитель Ширяевской биеннале, куратор основного проекта Неля Коржова.
Художники-участники основного проекта X биеннале будут отобраны по результатам открытого международного конкурса, который начался в феврале и продлится до конца марта.
Организатор: Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО.
Центральное событие - «Номадическое шоу», в рамках которого художники демонстрируют свои произведения приезжающим в Ширяево зрителям, состоится 25 августа.
Одно из событий биеннале пройдет в Самаре. Организаторы пока не могут назвать площадку, но уже известно, что горожанам расскажут об истории Самарского фестиваля - старейшей в России биеннале современного искусства.
Темой этого года станет «Ликование».
- Состояние «ликования» является желанным для всех. Это то, чего мы хотим хотеть, - рассказала художественный руководитель Ширяевской биеннале, куратор основного проекта Неля Коржова.
Художники-участники основного проекта X биеннале будут отобраны по результатам открытого международного конкурса, который начался в феврале и продлится до конца марта.
Организатор: Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО.
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