19 апреля 2018 года,
20:36
$ 61.55    76.09   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Стала известна цена билетов на тестовые матчи на «Самара Арене»

Первая игра пройдет на стадионе 28 апреля, самарские «Крылья Советов» сыграют с «Факелом».
 
Продажа билетов на эту игру начнется 23 апреля. Их можно будет приобрести в кассах стадиона «Металлург» с 11:00 до 19:00 и в клубном магазине «Крыльев» в ТЦ «Сила Спорта» с 10:00 до 20:30.
 
В удаленных кассах билеты будут реализовываться по следующим адресам (время работы – с 10:00 до 21:00):
 
1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.
 
2. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда).
 
3. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.
 
4. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.
 
5. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.
 
6. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А (с 24 апреля).
 
В кассах "Самара Арены" билеты продаваться не будут.
 
Стоимость билетов сектора B и D составит 200 рублей, сектора С – 300 рублей.
 
Желающим приобрести билеты в скайбоксы необходимо обращаться на электронную почту: r.hayarov@ks-samara.com. Информация о продаже билетов категории VIP будет позже.
 
Владельцы абонементов ПФК "Крылья Советов" проходят на тестовые игры по своим сезонным картам. Для владельцев абонементов на Западную трибуну определены 6 секторов: А102, А103, А104, А108, А109, А110. Для владельцев абонементов на Восточную и Северную трибуну (кроме 8 сектора) определены 3 сектора: С120, С121, С122.
 
Билеты в сектор активной поддержки "Крыльев Советов", В130, будут продаваться только в ТЦ "Сила Спорта". В день матча эти билеты реализовываться не будут. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектора B130 и C117. Электронные билеты на игру "Крылья Советов" – "Факел" продаваться не будут.
 
Для детей до 14 лет (до наступления 14-летнего возраста болельщика) стоимость билета составляет 20% от стоимости билетов. В связи с требованием FIFA к тестовым матчам, количество билетов на первую игру будет ограничено.
 
Билетная программа на матч "Крылья Советов" – "Кубань", который пройдет на "Самара Арене" 6 мая, будет опубликована позднее. Телефон для справок: 269-73-75.
Дата: 19 апреля 2018 , 17:00
139
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: КС-Самара
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Стала известна цена билетов на тестовые матчи на «Самара Арене»
19 апреля 2018
139
Стала известна цена билетов на тестовые матчи на «Самара Арене»
В начале мая состоятся торги на разработку проектной документации по капремонту школы № 46
19 апреля 2018
220
В начале мая состоятся торги на разработку проектной документации по капремонту школы № 46
Оплатите услуги ЖКХ и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей
19 апреля 2018
133
Оплатите услуги ЖКХ и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей
На территории Орлова оврага в Самаре могут построить школу на 1300 мест
19 апреля 2018
281
На территории Орлова оврага в Самаре могут построить школу на 1300 мест
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1129
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
Ремонт здания областного Арбитража на Самарской планируют завершить к концу 2019 года
19 апреля 2018
154
Ремонт здания областного Арбитража на Самарской планируют завершить к концу 2019 года
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
1287
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки
19 апреля 2018
638
На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки
Муниципальные власти и жители помогут оценить работу УК
19 апреля 2018
164
Муниципальные власти и жители помогут оценить работу УК
Лента новостей
19 апреля 2018 , 17:00
139
Стала известна цена билетов на тестовые матчи на «Самара Арене»
Первая игра пройдет на стадионе 28 апреля, самарские «Крылья Советов» сыграют с...
19 апреля 2018 , 15:14
220
В начале мая состоятся торги на разработку проектной документации по капремонту школы № 46
Подрядчик должен будет включить в план демонтаж внутренних инженерных сетей, обеспечение...
19 апреля 2018 , 15:05
133
Оплатите услуги ЖКХ и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей
Сбербанк предлагает жителям Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской,...
19 апреля 2018 , 14:56
281
На территории Орлова оврага в Самаре могут построить школу на 1300 мест
В этом году на развитие массива выделят 29,5 млн рублей.
19 апреля 2018 , 14:26
154
Ремонт здания областного Арбитража на Самарской планируют завершить к концу 2019 года
Сегодня суд располагается в здании, которое арендует на улице Авроры.
19 апреля 2018 , 14:18
638
На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки
ДТП произошло утром в четверг, 19 апреля, на 971 километре автодороги в Жигулевске.
19 апреля 2018 , 14:16
164
Муниципальные власти и жители помогут оценить работу УК
В четверг, 19 апреля, в Общественной палате Самарской области состоялось заседание рабочей...
19 апреля 2018 , 15:42
140
В Самаре показали спектакль по произведениям Исаака Бабеля
В театре «Камерная сцена» премьера - «Первая любовь» по произведениям...
19 апреля 2018 , 12:27
162
В Самаре открылся первый пункт проката средств реабилитации для инвалидов
В центре Самары в доме №87/89 на улице Фрунзе начал работу первый в нашей области пункт...
19 апреля 2018 , 12:16
161
Самое самарское. Наш Ленин
Сегодня мы, с радостью или нет, должны признать - идеи Ленина и его образ живы поныне. Но будет...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
2991
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
2303
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2255
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
1801
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
1499
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
1046
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
839
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1129
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
598
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов
21 марта 2018
442
Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов
Политический консультант Андрей Колядин считает, что это один из лучших показателей по динамике...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.