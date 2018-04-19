Стала известна цена билетов на тестовые матчи на «Самара Арене»

Продажа билетов на эту игру начнется 23 апреля. Их можно будет приобрести в кассах стадиона «Металлург» с 11:00 до 19:00 и в клубном магазине «Крыльев» в ТЦ «Сила Спорта» с 10:00 до 20:30.

В удаленных кассах билеты будут реализовываться по следующим адресам (время работы – с 10:00 до 21:00):

1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

2. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда).

3. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

4. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

5. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.

6. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А (с 24 апреля).

В кассах "Самара Арены" билеты продаваться не будут.

Стоимость билетов сектора B и D составит 200 рублей, сектора С – 300 рублей.

Желающим приобрести билеты в скайбоксы необходимо обращаться на электронную почту: r.hayarov@ks-samara.com. Информация о продаже билетов категории VIP будет позже.

Владельцы абонементов ПФК "Крылья Советов" проходят на тестовые игры по своим сезонным картам. Для владельцев абонементов на Западную трибуну определены 6 секторов: А102, А103, А104, А108, А109, А110. Для владельцев абонементов на Восточную и Северную трибуну (кроме 8 сектора) определены 3 сектора: С120, С121, С122.

Билеты в сектор активной поддержки "Крыльев Советов", В130, будут продаваться только в ТЦ "Сила Спорта". В день матча эти билеты реализовываться не будут. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектора B130 и C117. Электронные билеты на игру "Крылья Советов" – "Факел" продаваться не будут.

Для детей до 14 лет (до наступления 14-летнего возраста болельщика) стоимость билета составляет 20% от стоимости билетов. В связи с требованием FIFA к тестовым матчам, количество билетов на первую игру будет ограничено.

Билетная программа на матч "Крылья Советов" – "Кубань", который пройдет на "Самара Арене" 6 мая, будет опубликована позднее. Телефон для справок: 269-73-75.