Стала известна программа празднования 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого
Самарский региональный общественный Фонд «Центр В. Высоцкого в Самаре» три дня будет проводить мероприятия, посвященные 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого.
Во вторник, 23 января, в 18:00 в Самарской публичной библиотеке (улица Ленинградская, 7) пройдет вечер памяти Высоцкого - «Но родился, и жил я, и выжил…» (6+) В программе - показ первой серии документального фильма «Волга песни слышала» Михаила Трифонова, посвященной хронике приезда великого барда в Куйбышев. А также концерт с участием Владимира Овчинникова, Зои Мининой и Юрия Орлова. Ведущий - Виталий Добрусин.
В среду, 24 января, в 18:00 в Самарской публичной библиотеке пройдет показ второй серии картины, которая раскрывает авторский взгляд Михаила Трифонова на творчество Владимира Высоцкого.
25 января в 12:00 в Областной юношеской библиотеке пройдет показ клипов на песни Владимира Высоцкого и праздничный концерт его песен в исполнении Льва Сандлера, Евгения Разина, Эвелины Глазковой и Владимира Овчинникова.
В 14:00 в сквере имени Высоцкого состоится возложение цветов к его стеле с участием администрации г.о. Самара.
В 14:00 в сквере возле площади Куйбышева откроется выставка «Спасибо за Высоцкого».
В 16:45 в арт-фойе ЦРК «Художественный» начнется вечер памяти. В витринах будут представлены наиболее ценные экспонаты «Центра В. Высоцкого в Самаре», а перед гостями выступят Евгений Разин и Владимир Овчинников.
Позднее в кинозале Юрий Самарский и Надежда Сорокина исполнят песни Владимира Высоцкого и посвященные ему. А также будет показан фильм «Опасные гастроли» (1969 г.).
Во вторник, 23 января, в 18:00 в Самарской публичной библиотеке (улица Ленинградская, 7) пройдет вечер памяти Высоцкого - «Но родился, и жил я, и выжил…» (6+) В программе - показ первой серии документального фильма «Волга песни слышала» Михаила Трифонова, посвященной хронике приезда великого барда в Куйбышев. А также концерт с участием Владимира Овчинникова, Зои Мининой и Юрия Орлова. Ведущий - Виталий Добрусин.
В среду, 24 января, в 18:00 в Самарской публичной библиотеке пройдет показ второй серии картины, которая раскрывает авторский взгляд Михаила Трифонова на творчество Владимира Высоцкого.
25 января в 12:00 в Областной юношеской библиотеке пройдет показ клипов на песни Владимира Высоцкого и праздничный концерт его песен в исполнении Льва Сандлера, Евгения Разина, Эвелины Глазковой и Владимира Овчинникова.
В 14:00 в сквере имени Высоцкого состоится возложение цветов к его стеле с участием администрации г.о. Самара.
В 14:00 в сквере возле площади Куйбышева откроется выставка «Спасибо за Высоцкого».
В 16:45 в арт-фойе ЦРК «Художественный» начнется вечер памяти. В витринах будут представлены наиболее ценные экспонаты «Центра В. Высоцкого в Самаре», а перед гостями выступят Евгений Разин и Владимир Овчинников.
Позднее в кинозале Юрий Самарский и Надежда Сорокина исполнят песни Владимира Высоцкого и посвященные ему. А также будет показан фильм «Опасные гастроли» (1969 г.).
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