Стала известна программа фестиваля французского языка

В среду, 21 марта, в трех ресторанах Самары состоится праздник «Вкус Франции/Good France», координатором которого в нашем городе выступил Альянс Франсез. Cамара приобщится к этому событию впервые.В этом году кулинарный праздник пройдет в 150 странах. Участие в нем примут более трех тысяч шеф-поваров. В Самаре французский ужин будет предложен в ресторане Отеля ibis Samara «Ibis Kitchen», во французской кафе-пекарне «Софи&Аннабель» и в баре-ресторане «Не Брюгге».А в воскресенье, 25 марта, Самарская областная детская библиотека и Альянс Франсез Самара приглашают на встречи с живущими в нашем городе франкофонами из стран Марокко и Кот-д'Ивуар.