Стала известна программа фестиваля «Волга театральная»

Форум объединяет города Поволжского федерального округа. Организаторы: Союз театральных деятелей РФ и Ассоциация городов Поволжья, куда Самара входит как составляющая часть.Председатель жюри фестиваля - Наталья Старосельская, театральный критик, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10», главный редактор журнала «Иные берега», лауреат премии Москвы в области литературы и искусства.18:00В театре «Самарская площадь»открытиеТеатр «Самарская площадь» (Самара)«Вишневый сад» (А. Чехов) (16+)13:00Театр кукол «Лукоморье» (Самара)«Городок в табакерке» (В.Одоевский) (5+)в помещении театра18:00В Самарском академическом театре драмы им. ГорькогоГосударственный академический русский драматический театр республики Башкортостан (Уфа)«Улыбайтесь, господа» (Г.Горин) (16+)18:30В театре «Самарская площадь»ТЮЗ «Дилижанс» (Тольятти)«Король забавляется» (В. Гюго) (16+)18:00В Самарском академическом театре драмы им. ГорькогоГосударственный русский драматический театр республики Удмуртия (Ижевск)«Слуга двух господ» (К. Гольдони) (16+)18:30В театре «Самарская площадь»Русский драматический театр «Мастеровые» (Набережные Челны)«Карл и Анна» (Л. Франк) (16+)18:00В Самарском академическом театре драмы им. ГорькогоДраматический театр им. Гончарова (Ульяновск)«Капитанская дочка» (А. Пушкин) (16+)18:30Театр драмы «Камерная сцена» (Самара)в помещении театра«Ося» (С. Рубина) (16+)18:00В Самарском академическом театре драмы им. ГорькогоДраматический театр «Колесо» им. Дроздова (Тольятти)«Доходное место» (А. Островский) (16+)19:00Театр «Грань» (Новокуйбышевск)В помещении театра«Король Лир» (У. Шекспир) (18+)18:00В Самарском академическом театре драмы им. ГорькогоТЮЗ (Пермь)«Продавец дождя» (Р. Нэш) (16+)18:00В Самарском академическом театре драмы им. ГорькогоБДТ им. Качалова (Казань)«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (П.-О. Бомарше) (16+)18:30В театре «Самарская площадь»Драматический театр им. А.Н. Толстого (Сызрань)«Дульсинея Тобосская» (А. Володин) (16+)18:00В Самарском академическом театре драмы им. ГорькогозакрытиеГосударственный областной драматический театр им. Горького (Оренбург)«Милые люди» (В. Шукшин) (12+)