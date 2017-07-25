Стала известна программа фестиваля «Волга театральная»
С 23 по 30 сентября в Самаре пройдет III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная».
Форум объединяет города Поволжского федерального округа. Организаторы: Союз театральных деятелей РФ и Ассоциация городов Поволжья, куда Самара входит как составляющая часть.
Председатель жюри фестиваля - Наталья Старосельская, театральный критик, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10», главный редактор журнала «Иные берега», лауреат премии Москвы в области литературы и искусства.
Программа фестиваля «Волга театральная»:
23 сентября
18:00
В театре «Самарская площадь»
открытие
Театр «Самарская площадь» (Самара)
«Вишневый сад» (А. Чехов) (16+)
24 сентября
13:00
Театр кукол «Лукоморье» (Самара)
«Городок в табакерке» (В.Одоевский) (5+)
в помещении театра
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
Государственный академический русский драматический театр республики Башкортостан (Уфа)
«Улыбайтесь, господа» (Г.Горин) (16+)
18:30
В театре «Самарская площадь»
ТЮЗ «Дилижанс» (Тольятти)
«Король забавляется» (В. Гюго) (16+)
25 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
Государственный русский драматический театр республики Удмуртия (Ижевск)
«Слуга двух господ» (К. Гольдони) (16+)
18:30
В театре «Самарская площадь»
Русский драматический театр «Мастеровые» (Набережные Челны)
«Карл и Анна» (Л. Франк) (16+)
26 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
Драматический театр им. Гончарова (Ульяновск)
«Капитанская дочка» (А. Пушкин) (16+)
18:30
Театр драмы «Камерная сцена» (Самара)
в помещении театра
«Ося» (С. Рубина) (16+)
27 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
Драматический театр «Колесо» им. Дроздова (Тольятти)
«Доходное место» (А. Островский) (16+)
19:00
Театр «Грань» (Новокуйбышевск)
В помещении театра
«Король Лир» (У. Шекспир) (18+)
28 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
ТЮЗ (Пермь)
«Продавец дождя» (Р. Нэш) (16+)
29 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
БДТ им. Качалова (Казань)
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (П.-О. Бомарше) (16+)
18:30
В театре «Самарская площадь»
Драматический театр им. А.Н. Толстого (Сызрань)
«Дульсинея Тобосская» (А. Володин) (16+)
30 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
закрытие
Государственный областной драматический театр им. Горького (Оренбург)
«Милые люди» (В. Шукшин) (12+)
Форум объединяет города Поволжского федерального округа. Организаторы: Союз театральных деятелей РФ и Ассоциация городов Поволжья, куда Самара входит как составляющая часть.
Председатель жюри фестиваля - Наталья Старосельская, театральный критик, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10», главный редактор журнала «Иные берега», лауреат премии Москвы в области литературы и искусства.
Программа фестиваля «Волга театральная»:
23 сентября
18:00
В театре «Самарская площадь»
открытие
Театр «Самарская площадь» (Самара)
«Вишневый сад» (А. Чехов) (16+)
24 сентября
13:00
Театр кукол «Лукоморье» (Самара)
«Городок в табакерке» (В.Одоевский) (5+)
в помещении театра
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
Государственный академический русский драматический театр республики Башкортостан (Уфа)
«Улыбайтесь, господа» (Г.Горин) (16+)
18:30
В театре «Самарская площадь»
ТЮЗ «Дилижанс» (Тольятти)
«Король забавляется» (В. Гюго) (16+)
25 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
Государственный русский драматический театр республики Удмуртия (Ижевск)
«Слуга двух господ» (К. Гольдони) (16+)
18:30
В театре «Самарская площадь»
Русский драматический театр «Мастеровые» (Набережные Челны)
«Карл и Анна» (Л. Франк) (16+)
26 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
Драматический театр им. Гончарова (Ульяновск)
«Капитанская дочка» (А. Пушкин) (16+)
18:30
Театр драмы «Камерная сцена» (Самара)
в помещении театра
«Ося» (С. Рубина) (16+)
27 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
Драматический театр «Колесо» им. Дроздова (Тольятти)
«Доходное место» (А. Островский) (16+)
19:00
Театр «Грань» (Новокуйбышевск)
В помещении театра
«Король Лир» (У. Шекспир) (18+)
28 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
ТЮЗ (Пермь)
«Продавец дождя» (Р. Нэш) (16+)
29 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
БДТ им. Качалова (Казань)
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (П.-О. Бомарше) (16+)
18:30
В театре «Самарская площадь»
Драматический театр им. А.Н. Толстого (Сызрань)
«Дульсинея Тобосская» (А. Володин) (16+)
30 сентября
18:00
В Самарском академическом театре драмы им. Горького
закрытие
Государственный областной драматический театр им. Горького (Оренбург)
«Милые люди» (В. Шукшин) (12+)
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 июля 2017
168
24 июля 2017
181
24 июля 2017
218
24 июля 2017
201
24 июля 2017
212
24 июля 2017
188
24 июля 2017
902
24 июля 2017 , 20:30
168
По улицам Арена 2018 и Дальняя фанаты будут попадать на матчи Чемпионата мира по футболу 2018...
24 июля 2017 , 19:59
181
С 23 по 30 сентября в Самаре пройдет III Межрегиональный фестиваль «Волга...
24 июля 2017 , 19:09
180
Информацию о них запросили в Росреестре
24 июля 2017 , 17:52
218
На стадионе завершается монтаж основных металлоконструкций.
24 июля 2017 , 17:34
160
Работы выполнит ООО «Архитектподряд».
24 июля 2017 , 17:33
201
Работы по ликвидации незаконных рекламных конструкций начались рано утром в понедельник, 24...
24 июля 2017 , 17:20
212
Р емонт моста с момента его начала взяли под ежедневный контроль.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
31
1
2
3
4
5
6
27 июня 2017
6982
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
5640
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
5 июля 2017
4714
3
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
20 июля 2017
3883
В четверг, 20 июля, в первой половине дня в Самаре пустили движение по построенному путепроводу...
30 июня 2017
1742
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
26 июня 2017
701
1
Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.
26 июня 2017
525
В Саранске состоялось молодежное первенство России по легкой атлетике, в котором принимали...
26 июня 2017
659
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд...