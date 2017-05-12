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Стала известна программа Всероссийского театрального фестиваля «Золотая репка»

С 8 по 14 сентября в Самаре пройдет ХII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка».

Основная часть программы – это спектакли участников лабораторий прошлых лет, поставленные в театрах всей страны:
- «Милый Сашенька» (Саратовский ТЮЗ). Режиссер Алексей Логачев, участник лаборатории 2013 года («Тарантул, Мастер Каллиграфии») и 2015 года («Ворон»). Главный режиссер Саратовского ТЮЗа
- «Строптивая» (Курганский театр драмы). Режиссер Алессандра Джунтини, участник лаборатории 2014 года («Дядя Ваня»)
- «Фабрика слов» (Театр им.Маяковского) Режиссер Ольга Лапина, участник лаборатории 2010 года («Хемуль, который любил тишину»)
- «Как Зоя гусей кормила» (Саратовский ТЮЗ). Режиссер Андрей Гончаров, участник лаборатории 2016 года («Миша и Ваня»)
- «14+» («Этюд-театр», Санкт-Петербург). Режиссеры Алексей Забегин и Владимир Антипов, участники лаборатории 2013 («14+», сочиненная специально для самарской лаборатории)
- «Отрочество» (театр «Колесо», Тольятти). Режиссер Евгения Беркович, участник лаборатории 2012 («Сторожевая собачка»)
- «Сын Великана» (театр «СНАРК», Москва). Режиссер Юрий Алесин, участник лаборатории 2008 («Азбука Льва Толстого)
- «Пер Гюнт» («СамАрт»). Режиссер Артем Устинов, участник лаборатории 2014 года («Пер Гюнт»)
- «Манюня» («СамАрт»). Режиссер Дмитрий Добряков, участник лаборатории 2011 года («Репка»)

На фестивале также будет иностранная программа. Два китайских театра - Куньшунская труппа Шанхайской оперы (спектакль «Стулья» по Э.Ионеско) и объединенная китайская труппа со спектаклем «Маленький солдат Жанг Га».
Традиционная Лаборатория молодой режиссуры также в этот раз будет иностранной, что по словам художественного руководителя театра «СамАрт» Павла Маркелова позволит познакомить самарского зрителя с последними тенденциями современного зарубежного театра. В ней примут участие три режиссера: Доминик Бюттнер, Катарина Кромме и Мюриэль Имбах. Кроме того пройдет режиссерско-педагогический мастер-класс Петера Ридерхнехта.

Международное сотрудничество стало возможным благодаря поддержке Гете-института и швейцарского фонда Про-Гельвеция.
Всероссийский фестиваль «Золотая репка» начал свою историю в 1994 году по инициативе Департамента культуры Администрации Самарской области. Администрации г. Самара, Самарской организации СТД РФ, отдела театров для детей и юношества СТД РФ, Российского центра АССИТЕЖ и Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Показы фестиваля проходят почти на всех театральных площадках Самары.
Дата: 12 мая 2017 , 17:29
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Автор текста: Маргарита Петрова
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