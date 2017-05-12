Стала известна программа Всероссийского театрального фестиваля «Золотая репка»
С 8 по 14 сентября в Самаре пройдет ХII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка».
Основная часть программы – это спектакли участников лабораторий прошлых лет, поставленные в театрах всей страны:
- «Милый Сашенька» (Саратовский ТЮЗ). Режиссер Алексей Логачев, участник лаборатории 2013 года («Тарантул, Мастер Каллиграфии») и 2015 года («Ворон»). Главный режиссер Саратовского ТЮЗа
- «Строптивая» (Курганский театр драмы). Режиссер Алессандра Джунтини, участник лаборатории 2014 года («Дядя Ваня»)
- «Фабрика слов» (Театр им.Маяковского) Режиссер Ольга Лапина, участник лаборатории 2010 года («Хемуль, который любил тишину»)
- «Как Зоя гусей кормила» (Саратовский ТЮЗ). Режиссер Андрей Гончаров, участник лаборатории 2016 года («Миша и Ваня»)
- «14+» («Этюд-театр», Санкт-Петербург). Режиссеры Алексей Забегин и Владимир Антипов, участники лаборатории 2013 («14+», сочиненная специально для самарской лаборатории)
- «Отрочество» (театр «Колесо», Тольятти). Режиссер Евгения Беркович, участник лаборатории 2012 («Сторожевая собачка»)
- «Сын Великана» (театр «СНАРК», Москва). Режиссер Юрий Алесин, участник лаборатории 2008 («Азбука Льва Толстого)
- «Пер Гюнт» («СамАрт»). Режиссер Артем Устинов, участник лаборатории 2014 года («Пер Гюнт»)
- «Манюня» («СамАрт»). Режиссер Дмитрий Добряков, участник лаборатории 2011 года («Репка»)
На фестивале также будет иностранная программа. Два китайских театра - Куньшунская труппа Шанхайской оперы (спектакль «Стулья» по Э.Ионеско) и объединенная китайская труппа со спектаклем «Маленький солдат Жанг Га».
Традиционная Лаборатория молодой режиссуры также в этот раз будет иностранной, что по словам художественного руководителя театра «СамАрт» Павла Маркелова позволит познакомить самарского зрителя с последними тенденциями современного зарубежного театра. В ней примут участие три режиссера: Доминик Бюттнер, Катарина Кромме и Мюриэль Имбах. Кроме того пройдет режиссерско-педагогический мастер-класс Петера Ридерхнехта.
Международное сотрудничество стало возможным благодаря поддержке Гете-института и швейцарского фонда Про-Гельвеция.
Всероссийский фестиваль «Золотая репка» начал свою историю в 1994 году по инициативе Департамента культуры Администрации Самарской области. Администрации г. Самара, Самарской организации СТД РФ, отдела театров для детей и юношества СТД РФ, Российского центра АССИТЕЖ и Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Показы фестиваля проходят почти на всех театральных площадках Самары.
Основная часть программы – это спектакли участников лабораторий прошлых лет, поставленные в театрах всей страны:
- «Милый Сашенька» (Саратовский ТЮЗ). Режиссер Алексей Логачев, участник лаборатории 2013 года («Тарантул, Мастер Каллиграфии») и 2015 года («Ворон»). Главный режиссер Саратовского ТЮЗа
- «Строптивая» (Курганский театр драмы). Режиссер Алессандра Джунтини, участник лаборатории 2014 года («Дядя Ваня»)
- «Фабрика слов» (Театр им.Маяковского) Режиссер Ольга Лапина, участник лаборатории 2010 года («Хемуль, который любил тишину»)
- «Как Зоя гусей кормила» (Саратовский ТЮЗ). Режиссер Андрей Гончаров, участник лаборатории 2016 года («Миша и Ваня»)
- «14+» («Этюд-театр», Санкт-Петербург). Режиссеры Алексей Забегин и Владимир Антипов, участники лаборатории 2013 («14+», сочиненная специально для самарской лаборатории)
- «Отрочество» (театр «Колесо», Тольятти). Режиссер Евгения Беркович, участник лаборатории 2012 («Сторожевая собачка»)
- «Сын Великана» (театр «СНАРК», Москва). Режиссер Юрий Алесин, участник лаборатории 2008 («Азбука Льва Толстого)
- «Пер Гюнт» («СамАрт»). Режиссер Артем Устинов, участник лаборатории 2014 года («Пер Гюнт»)
- «Манюня» («СамАрт»). Режиссер Дмитрий Добряков, участник лаборатории 2011 года («Репка»)
На фестивале также будет иностранная программа. Два китайских театра - Куньшунская труппа Шанхайской оперы (спектакль «Стулья» по Э.Ионеско) и объединенная китайская труппа со спектаклем «Маленький солдат Жанг Га».
Традиционная Лаборатория молодой режиссуры также в этот раз будет иностранной, что по словам художественного руководителя театра «СамАрт» Павла Маркелова позволит познакомить самарского зрителя с последними тенденциями современного зарубежного театра. В ней примут участие три режиссера: Доминик Бюттнер, Катарина Кромме и Мюриэль Имбах. Кроме того пройдет режиссерско-педагогический мастер-класс Петера Ридерхнехта.
Международное сотрудничество стало возможным благодаря поддержке Гете-института и швейцарского фонда Про-Гельвеция.
Всероссийский фестиваль «Золотая репка» начал свою историю в 1994 году по инициативе Департамента культуры Администрации Самарской области. Администрации г. Самара, Самарской организации СТД РФ, отдела театров для детей и юношества СТД РФ, Российского центра АССИТЕЖ и Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Показы фестиваля проходят почти на всех театральных площадках Самары.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 мая 2017
447
12 мая 2017
160
12 мая 2017 , 18:46
189
На эти цели из бюджета города планируется выделить 9,3 млн рублей.
12 мая 2017 , 18:41
160
Причина - на аукцион не было подано ни одной заявки.
12 мая 2017 , 18:16
112
Эти территории прошли отбор на участие в новой программе по благоустройству в 2017 году.
12 мая 2017 , 18:12
447
В ближайшие два дня прогнозируется отсутствие существенных осадков.
12 мая 2017 , 17:40
206
В пятницу, 12 мая, в Самару прибыл Евгений Савин - телеведущий и комментатор российского...
12 мая 2017 , 17:36
1765
На дороги региона вернули ручные радары, замеряющие скорость машин. Эти мобильные средства...
12 мая 2017 , 17:33
185
12 мая на территории 37 квадрата воинских захоронений «Рубежное» состоялась...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
13 апреля 2017
5856
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
5190
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4869
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4701
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
5 мая 2017
454
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
5 мая 2017
459
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2586
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.
10 мая 2017
422
1
Рисунок посвящен Великой Отечественной войне.