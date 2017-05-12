Стала известна программа Всероссийского театрального фестиваля «Золотая репка»

Основная часть программы – это спектакли участников лабораторий прошлых лет, поставленные в театрах всей страны:- «Милый Сашенька» (Саратовский ТЮЗ). Режиссер Алексей Логачев, участник лаборатории 2013 года («Тарантул, Мастер Каллиграфии») и 2015 года («Ворон»). Главный режиссер Саратовского ТЮЗа- «Строптивая» (Курганский театр драмы). Режиссер Алессандра Джунтини, участник лаборатории 2014 года («Дядя Ваня»)- «Фабрика слов» (Театр им.Маяковского) Режиссер Ольга Лапина, участник лаборатории 2010 года («Хемуль, который любил тишину»)- «Как Зоя гусей кормила» (Саратовский ТЮЗ). Режиссер Андрей Гончаров, участник лаборатории 2016 года («Миша и Ваня»)- «14+» («Этюд-театр», Санкт-Петербург). Режиссеры Алексей Забегин и Владимир Антипов, участники лаборатории 2013 («14+», сочиненная специально для самарской лаборатории)- «Отрочество» (театр «Колесо», Тольятти). Режиссер Евгения Беркович, участник лаборатории 2012 («Сторожевая собачка»)- «Сын Великана» (театр «СНАРК», Москва). Режиссер Юрий Алесин, участник лаборатории 2008 («Азбука Льва Толстого)- «Пер Гюнт» («СамАрт»). Режиссер Артем Устинов, участник лаборатории 2014 года («Пер Гюнт»)- «Манюня» («СамАрт»). Режиссер Дмитрий Добряков, участник лаборатории 2011 года («Репка»)На фестивале также будет иностранная программа. Два китайских театра - Куньшунская труппа Шанхайской оперы (спектакль «Стулья» по Э.Ионеско) и объединенная китайская труппа со спектаклем «Маленький солдат Жанг Га».Традиционная Лаборатория молодой режиссуры также в этот раз будет иностранной, что по словам художественного руководителя театра «СамАрт» Павла Маркелова позволит познакомить самарского зрителя с последними тенденциями современного зарубежного театра. В ней примут участие три режиссера: Доминик Бюттнер, Катарина Кромме и Мюриэль Имбах. Кроме того пройдет режиссерско-педагогический мастер-класс Петера Ридерхнехта.Международное сотрудничество стало возможным благодаря поддержке Гете-института и швейцарского фонда Про-Гельвеция.Всероссийский фестиваль «Золотая репка» начал свою историю в 1994 году по инициативе Департамента культуры Администрации Самарской области. Администрации г. Самара, Самарской организации СТД РФ, отдела театров для детей и юношества СТД РФ, Российского центра АССИТЕЖ и Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Показы фестиваля проходят почти на всех театральных площадках Самары.