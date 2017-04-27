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Стала известна программа «ВолгаФест-2017»

11 и 12 июня в Самаре пройдет самый масштабный фестиваль нашего города - «ВолгаФест».

Воздушные змеи и арт - объекты

В июне 2016-го «ВолгаФест» впервые прошел в полном объеме, в 2015-ом была «пробная версия». В этом году фестиваль становится наконец-то традиционным и будет проходить в привычном месте - на второй очереди набережной Волги. По основным своим параметрам он будет напоминать фестиваль прошлого года, но, безусловно, будут отличия - в программе, в том, что часть площадок переместится на пляж. На Волге пройдет парад необычных судов, на пляже - шоу воздушных змеев. Если погода будет благоволить организаторам, ввысь взмоют гиганты до 35 метров - команда из Санкт-Петербурга обещает в этом году всех удивить.

- Тему навигации мы задали нашим участникам для двоякого толкования: с одной стороны - это путешествие, с другой - попытка найти свой путь в этом многообразии, - отметил директор фестиваля Михаил Савченко.

В прошлом году визитной карточкой фестиваля стали объекты паблик - арт. В этом году они опять расположатся по всей территории «ВолгаФеста», притягивая внимание прохожих и вспышки фотокамер.

Чемпионат мира и День России

В этом году на фестивале Самару будут позиционировать как город, принимающий Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России ™, а сам «ВолгаФест» - как одно из знаковых событий культурной жизни нашего города. Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил, что определенные наработки в проведении «ВолгаФеста» помогут в организации фестиваля болельщиков в следующем году.

Фестиваль сохраняет статус международного. В этом году будут участники из Леона (Франция), Штутгарта (Германия) и Минска (Белоруссия). А также многих российских городов: Москвы, Екатеринбурга, Саратова, Перми.

Еще одна особенность - завершение «ВолгаФеста» совпадет с программой празднования Дня России.

Всей семьей

- Мы не призываем куда-то «сдавать» своих детей, а даем возможность заниматься творчеством вместе с ними, - рассказал Михаил Савченко. Пермский проект «Чердак» в третий раз приедет в Самару, чтобы развлечь самых маленьких посетителей «ВолгаФеста». Три механических театра позволят всем желающим путешествовать на механических самолетах, кораблях и ракетах. Петербургский «СкульптСтруктор» и самарский театр для малышей также представят свои программы.

Чтение и наука

Литературная площадка «ВолгаБукФест» - это фестиваль внутри фестиваля. В этом году ее гостями станут Людмила Петрушевская и Василий Уриевский. В рамках программы пройдут читки, презентация книжной графики, мастерские. «Человек наук» - образовательная площадка, на которой выступят Александр Ганьшин, Яндекс, Яна Комарова, редактор рубрики Наука gazeta.ru и другие.

И многое другое

На фестивале будут гастрономические и сувенирные ярмарки, мастерские «Механические деревянные шестеренки», где большие и маленькие посетители смогут изготовить предметы интерьера и унести их домой.

Через все площадки два дня будет проходить подвижная театральная и хореографическая презентация всех проектов фестиваля - «Полет жизни» и парад оркестров. Музыкальные сцены расположатся около памятника Григорию Засекину и на пляже. На них выступят победители открытого конкурса, в котором из 40 коллективов отобрали десяток, в том числе из Штутгарта, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Грандиозные финалы

Первый день фестиваля завершится масштабным спектаклем «Гордые лошади» от французского театра из Леона. Это вечернее шоу с огромными светящимися фигурами, которые будут перемещаться по набережной, танцевать, появляться и исчезать. Второй день увенчается концертом с участием группы Uma2rman и фейерверком с воды, поскольку совпадет с празднованием Дня России.

Комментарий:

Анастасия Альбокринова, арт-директор фестиваля «ВолгаФеста»:

- «ВолгаФест» проходит на набережной, и для нас принципиально важно осмыслить культуру отдыха на реке. Мы просим архитекторов, художников, дизайнеров продумать основные сценарии активности, которые мы можем здесь встретить: видовые точки на Волгу и Жигули, места, где можно остановиться на своем пути, интерактивные зоны, интересные формы пребывания на воде. 
Дата: 27 апреля 2017 , 15:46
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Владимир Пермяков
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