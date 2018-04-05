Стала известна дата проведения фестиваля «Кино - детям»

Ежегодный Международный фестиваль «Кино - детям» проводится в Самаре и Самарской области с 1996 года. Учредителями фестиваля являются Общество с ограниченной ответственностью студия «Волга-фильм» и Самарское областное отделение Союза кинематографистов России.За время его проведения гостями форума были: Виктор Сухоруков, Зинаида Кириенко, Александр Карелин, Елена Цыплакова, Александр Панкратов-Черный и другие выдающиеся деятели культуры и спорта.