Стала известна часть программы «Ночи музеев» в Самаре

В 2017 году в Самаре акция «Ночь музеев» пройдет в ночь с 20 на 21 мая и будет посвящена Году экологии в России.



Гости смогут посетить многие музеи и другие арт-пространства, которые в этот день будут работать допоздна.



По традиции в эту ночь Литературный музей откроет двери усадьбы по адресу: Фрунзе, 155 для всех желающих. Посетителей ждет детская программа посвященная теме «Город-сад». Она расскажет маленьким посетителям о зеленых городах, в которых человек находится в гармонии с природой с помощью мастер классов и спектаклей. Взрослую публику ждет тема «A La Рус. В поисках нового пути». На четырех главных площадках посетителей ждут лектории, мастер-классы и концерты. 6+