Стадион «Самара Арена» застрахуют на 17,6 млрд рублей

Компания «Спорт Ин» объявила аукцион. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, речь идет про объекты движимого и недвижимого имущества четырех стадионов, которые в этом году примут мировое футбольное первенство. В их числе стадион «Самара Арена».Как указано в техническом задании, страхованию подлежат конструкции и сооружения фундамента, капитальные стены, перегородки, межэтажные перекрытия, кровля, встроенные и являющиеся частью здания системы тепло-, водоснабжения, канализаций, внутренняя отделка помещений, мебель и сооружения, а также элементы временной инфраструктуры и иное имущество, расположенное на территории, прилегающей к застрахованному объектам.Стадион будет застрахован на 17,6 млрд рублей на два месяца: июнь и июль. Страховщик будет вправе отказать возмещать убытки в случае воздействия ядерной энергии, использования или хранения бомб, мин или других снарядов, загрязнения, повреждения или уничтожения застрахованного имущества вредными веществами, необъяснимого исчезновения застрахованного имущества, его недостачи, обнаруженной при проведении инвентаризации.Помимо этого, отмечается, что ущерб от оползня, оседания или иного движения грунта подлежит возмещению лишь в том случае, если он не вызван проведением взрывных работ, выемкой грунта из карьеров, добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых, эрозией почв, а также осадкой спортивного объекта. Ущерб от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс возмещается только в том случае, если скорость ветра, причинившего ущерб, превысит 50 км/ч.Аукцион в электронной форме состоится 19 мая. Начальная стоимость контракта составляет 28 млн рублей.