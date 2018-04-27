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Стадион «Самара Арена» ввели в эксплуатацию

В пятницу, 27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи ЧМ-2018.

А в субботу, 28 апреля, на стадионе состоится первый тестовый матч – «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом».

Во время ЧМ-2018 на 45-тысячном стадионе на групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии. Также в Самаре состоятся матчи 1/8 финала и четвертьфинала.

После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов», сообщает федеральное министерство спорта.
 
Дата: 27 апреля 2018 , 16:17
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба областного правительства
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