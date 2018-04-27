Стадион «Самара Арена» ввели в эксплуатацию

А в субботу, 28 апреля, на стадионе состоится первый тестовый матч – «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом».Во время ЧМ-2018 на 45-тысячном стадионе на групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии. Также в Самаре состоятся матчи 1/8 финала и четвертьфинала.После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов», сообщает федеральное министерство спорта.