Стадион «Самара Арена» должен быть готов к декабрю этого года

- У нас есть уверенность, что все стадионы будут достроены к декабрю 2017 года таким образом, чтобы они смогли принять несколько матчей весной 2018-го, - сказал Сорокин.По данным на конец декабря минувшего года, строительство самарского стадиона «перешагнуло» свою середину: в частности, сейчас на спортивном объекте остеклены и уже отапливаются помещения первого этажа, продолжается строительство купола.ТК «Губерния» обнародовал новую съемку со строительства стадиона «Самара Арена».