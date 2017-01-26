Стадион «Самара Арена» должен быть готов к декабрю этого года
Как ранее сообщал заказчик строительства – компания «Спорт Инжиниринг» со ссылкой на слова гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, отставание в графике строительства стадиона «Самара Арена» планируется скорректировать в самое ближайшее время.
- У нас есть уверенность, что все стадионы будут достроены к декабрю 2017 года таким образом, чтобы они смогли принять несколько матчей весной 2018-го, - сказал Сорокин.
По данным на конец декабря минувшего года, строительство самарского стадиона «перешагнуло» свою середину: в частности, сейчас на спортивном объекте остеклены и уже отапливаются помещения первого этажа, продолжается строительство купола.
ТК «Губерния» обнародовал новую съемку со строительства стадиона «Самара Арена».
- У нас есть уверенность, что все стадионы будут достроены к декабрю 2017 года таким образом, чтобы они смогли принять несколько матчей весной 2018-го, - сказал Сорокин.
По данным на конец декабря минувшего года, строительство самарского стадиона «перешагнуло» свою середину: в частности, сейчас на спортивном объекте остеклены и уже отапливаются помещения первого этажа, продолжается строительство купола.
ТК «Губерния» обнародовал новую съемку со строительства стадиона «Самара Арена».
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