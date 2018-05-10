Стадион «Металлург» будут использовать как резервное поле «Крыльев Советов»

На первом этапе реконструкции газон на нем заменят на синтетический.



Домашним стадионом «Крыльев Советов» стала «Самара Арена». До этого самарские футболисты проводили домашние матчи на «Металлурге». Как сообщил sgpress.ru врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, на старом стадионе проведут реконструкцию. На первом этапе натуральный газон заменят на синтетический.



- В случае форс-мажоров с погодой "Крылья Советов" будут играть там, - прокомментировал Дмитрий Шляхтин.



По его словам, на втором этапе после проведения проектных работ на "Металлурге" планируется возвести новые трибуны, сделать беговые дорожки.