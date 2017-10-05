Стадион «Динамо» в Самаре ждет реконструкция

Реконструкцию стадиона планируют начать в 2018 году. Точная дата станет известна после подготовки проекта, его сметы и решения о финансировании работ.По данным sgpress.ru, деньги на реконструкцию выделят из федерального бюджета. Работы будут проводить в 2018 и 2019 годах. Известно, что во время реконструкции на «Динамо» обновят газон, беговые дорожки, трибуны, ограждение по периметру стадиона. Также проведут работы в административном здании. Отремонтируют спортзал, раздевалки и душевые. Реконструкция, скорее всего, начнется уже после Чемпионата мира по футболу.Стадион «Динамо» на улице Льва Толстого в Самаре (ранее Куйбышев) начали строить в 1944 году. Открылась арена 3 сентября 1948 года матчем «Крыльев Советов» против киевского «Динамо». С 1953 по 1970 годы куйбышевские «Крылья» постоянно играли на этом стадионе. В гости приезжали такие именитые футболисты, как Лев Яшин, Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, Игорь Нетто.Несколько лет «Динамо» было домашней ареной женской футбольной команды ЦСК ВВС. В последние годы на стадионе проходили ведомственные турниры по разным видам спорта, а также матчи Чемпионата города по футболу.