Сроки окончания строительства путепровода на Ташкентской будут зависеть от погодных условий

Работы завершат в апреле или мае этого года.



На объекте уже возвели опоры и смонтировали железобетонные балки пролетных строений. Как сообщили sgpress.ru в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, сейчас на путепроводе на пересечении улиц Ташкентской и Демократической ведутся работы по армированию швов объединения балок пролетных строений. Сроки окончания строительства будут зависеть от погодных условий.