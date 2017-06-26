Средний размер потребительского кредита в Поволжском банке составил 158 тысяч рублей

В Поволжском банке ПАО Сбербанк подведены итоги деятельности по потребительскому кредитованию за первые пять месяцев текущего года. За это время банк выдал более 163 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 25,9 млрд. рублей. Это на 6,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.



Среди регионов, на территории которых Поволжский банк ведет свою деятельность, больше всего потребительских кредитов выдано в Самарской области (свыше 6,4 млрд. рублей). В Саратовской области специалисты банка оформили кредитов на 4,2 млрд. рублей, в Волгоградской – на 3,9 млрд. Ежедневно клиенты Поволжского банка оформляли свыше 1720 потребительских кредитов на общую сумму 272 млн. рублей. Средняя сумма потребительского кредита составила 158 тысяч рублей. При этом самые большие кредиты выдавались в Самарской области – в среднем, 176,5 тысяч рублей (+3,2% по сравнению с 2016 г). Масштабы потребительского кредитования Поволжского банка таковы, что если предположить средний состав семьи в 3 человека, то получится, что за 5 месяцев банк выдал займы практически всему населению такого города, как Пенза.



Данный результат стал возможен благодаря активной кредитной политике Сбербанка. Так, 1 мая этого года банк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и запустил спецпредложение с дополнительным дисконтом. Снижение составило до 4 п.п. от действующих на текущий момент ставок. Более подробно с условиями потребительского кредитования можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на любые цели».



Кроме этого, клиенты могут оформить займ на рефинансирование кредитов, выданных другими банками. Таким образом можно объединить и погасить до 5 оформленных ранее кредитов. При этом Сбербанк самостоятельно перечисляет средства в другие банки, а клиент может оформить кредит на сумму большую, чем остаток задолженности.



### Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.



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