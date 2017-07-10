Среди желающих работать волонтерами на Чемпионате мира по футболу большинство - девушки

Всего в Самаре набирают 1300 волонтеров. Сейчас число желающих почти в три раза превышает предложение. Заявки на то, чтобы стать волонтером подали 4992 человека. Нужно отметить, что большая часть из них, 65% - девушки.Что же касается возрастного состава, то в основном волонтерами на Чемпионате мира по футболу хотят работать молодые люди от 16 до 25 лет. Но есть и желающие среди старшего поколения.Нужно добавить, что каких-то дополнительных курсов по иностранным языкам для волонтеров не предусмотрено. Поэтому из всех кандидатов будут отобраны те, которые хорошо владеют как минимум английским. Знание других иностранных языков приветствуется.