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Среди желающих работать волонтерами на Чемпионате мира по футболу большинство - девушки

В Самаре продолжают регистрировать добровольцев, готовых помогать туристам во время мундиаля.

Всего в Самаре набирают 1300 волонтеров. Сейчас число желающих почти в три раза превышает предложение. Заявки на то, чтобы стать волонтером подали 4992 человека. Нужно отметить, что большая часть из них, 65% - девушки.

Что же касается возрастного состава, то в основном волонтерами на Чемпионате мира по футболу хотят работать молодые люди от 16 до 25 лет. Но есть и желающие среди старшего поколения.

Нужно добавить, что каких-то дополнительных курсов по иностранным языкам для волонтеров не предусмотрено. Поэтому из всех кандидатов будут отобраны те, которые хорошо владеют как минимум английским. Знание других иностранных языков приветствуется.
 
Дата: 10 июля 2017 , 17:55
81
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков
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