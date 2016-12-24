Спортсменов и делегации ФИФА будет обслуживать больница Середавина, болельщиков - Пирогова

В качестве уполномоченной больницы FIFA в Самаре выбрала больницу им.В.Д. Середавина. Медучреждение будет ориентировано на оказание помощи спортсменам, делегациям ФИФА и высокопоставленным персонам. Помощь болельщикам будет оказывать больница им. Пирогова.В больнице им. Середавина уже произведен ремонт пяти отделений и приемно-диагностического блока, продолжается оснащение медучреждения высокотехнологичным оборудованием: уже закуплен новый цифровой рентгеновский аппарат, новейшее оборудование для проведения компьютерной томографии, аппараты для проведения рентгенохирургических операций и многое другое.