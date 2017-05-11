Спортсменки Алена Комарова и Виолетта Храпина в составе сборной России завоевали награды в рамках этапа Кубка мира по фехтованию (шпага) среди женщин

Как сообщает пресс-служба облправительства, в командном первенстве сборная России (Яна Зверева, Алена Комарова, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина) обыграла Японию – 45:38, Германию – 40:34 и Китай – 38:32. В финале российские шпажистки встречались с соперницами из Франции и уступили со счетом 28:29.В личном турнире Алена Комарова проиграла на стадии 1/32 финала, а Виолетта Храпина завершила свое выступление в 1/16 финала.