Список улиц, которые перекроют в честь празднования 9 мая. Измененная схема движения автобусов

Ограничение будет действовать на следующих участках улиц:- с 22:00 3 мая до 14:00 9 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Льва Толстого до Красноармейской;- с 17:00 до 22:00 3 мая и 5 мая, с 8:00 до 14:00 7 мая - по улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, по Шостаковича от Чапаевской до Куйбышева, по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по Вилоновской от Галактионовской до Волжского проспекта, по Красноармейской от Галактионовской до Куйбышева;- с 17:00 до 22:00 5 мая, с 8:00 до 14:00 7 мая – по Молодогвардейской от Вилоновской до ул. Полевой, по Полевой от Молодогвардейской до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Полевой до ул. Вилоновской, по Куйбышева от Вилоновской до улицы Льва Толстого, по Льва Толстого от Куйбышева до ул. Молодогвардейской, по Фрунзе от Льва Толстого до Красноармейской, по Чапаевской от Льва Толстого до Красноармейской, по Студенческому переулку от Молодогвардейской до Волжского проспекта, по улице Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта;- с 8:00 до 14:00 7 мая - по Молодогвардейской от Некрасовской до Льва Толстого;- с 14:00 7 мая до 01:00 10 мая – по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской;- с 06:00 8 мая до 01:00 10 мая - по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе, по Молодогвардейской от Ульяновской до Красноармейской;- с 08:00 до 14:00 8 мая - по Молодогвардейской от Студенческого переулка до Полевой, по Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта;- с 14:00 8 мая до 01:00 10 мая - по Фрунзе от Вилоновской до Красноармейской, по Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе, по Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;- с 14:00 8 мая до 16:00 9 мая - по Молодогвардейской от Ленинградской до Льва Толстого, по Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской, по Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской, по Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской, по ул. Чапаевская от Льва Толстого до Красноармейской;- с 06:00 до 16:00 9 мая - по Молодогвардейской от Ульяновской до Полевой, по Полевой от Галактионовской до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту отЛесной до Вилоновской, по Лесной от Волжского проспекта доОсипенко, по Вилоновской от Фрунзе до Максима Горького, по Маяковского от Галактионовской до Молодогвардейской, по Ульяновской от Галактионовской доМолодогвардейской, по Студенческому переулку от Галактионовской до Молодогвардейской, по Максима Горького от Вилоновской до Красноармейской, по Красноармейской от Фрунзе до Куйбышева, по Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской, по Шостаковича от Фрунзе до Куйбышева, по Фрунзе от Красноармейской до Некрасовской, по Некрасовской от Чапаевской до Фрунзе, по Льва Толстого от Чапаевской до Фрунзе, по Чапаевской от Некрасовской доЛьва Толстого, по Студенческому переулку от Молодогвардейской до Волжского проспекта;- с 12:00 до 18:00 9 мая - по Лесной от Осипенко до Северо-Восточной магистрали;- с 16:00 9 мая до 01:00 10 мая - по Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской, по Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской, по Вилоновской от Фрунзе до Максима Горького, по Красноармейской от Фрунзе до Куйбышева, поШостаковича от Чапаевской до Куйбышева, по Максима Горького от Вилоновской до Красноармейской;- с 09:00 до 12:00 9 мая - по Сергея Лазо (пос. Управленческий) от Парижской Коммуны до Гайдара, по Красноглинскому шоссе (пос. Мехзавод) от 1 квартала до 4 квартала, по у4 кварталу (пос. Береза) от улицы Аэропорт до 2 квартала, по улице Труда (пос. Прибрежный) от Парусной до Овчарова;- с 06:00 до 16:00 9 мая - по Галактионовской от Студенческого переулка до Ленинградской;- с 16:00 9 мая до 01:00 10 мая - по Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской.Кроме того, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением городского общественного транспорта) на следующих участках:- с 07:00 20 апреля до 01:00 10 мая - на площади Куйбышева со стороны Красноармейской и Вилоновской;- с 17:00 3 мая до 14:00 9 мая - по Молодогвардейской от Льва Толстого доКрасноармейской;- с 14:00 до 22:00 3 и 5 мая, с 18:00 6 мая до 14:00 7 мая - по Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, по Шостаковича от Чапаевской до Куйбышева, поКрасноармейской от Галактионовской до Куйбышева;- с 08:00 до 16:00 5 мая - по Молодогвардейской от Студенческого переулка до Маяковского, по Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта;- с 14:00 до 22:00 5 мая, с 08:00 до 14:00 7 мая - по Молодогвардейской от Красноармейской до Полевой, по Полевой от Молодогвардейской до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Полевой до Вилоновской, по Куйбышева от Вилоновской до Льва Толстого, по Льва Толстого от Куйбышева до Молодогвардейской;- с 18:00 6 мая до 14:00 7 мая - по Молодогвардейской от Некрасовской до Льва Толстого;- с 18:00 6 мая до 01:00 10 мая - по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской;- с 18:00 7 мая до 01:00 10 мая - по Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе, поМолодогвардейской от Ульяновской до Красноармейской;- с 06:00 8 мая до 01:00 10 мая - по Фрунзе от Вилоновской до Красноармейской, по Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе, по Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;- с 08:00 до 18:00 8 мая - по Молодогвардейской от Студенческого переулка до Полевой, по Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта;- с 14:00 8 мая до 16:00 9 мая - по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Льва Толстого, по Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской, по Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской, по Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской, по Чапаевской от Льва Толстого до Красноармейской;- с 18:00 8 мая до 16:00 9 мая - по Молодогвардейской от Ульяновской до Полевой, поПолевой от Галактионовской до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Полевой до Вилоновской, по Вилоновской от Фрунзе до Максима Горького, по Маяковского от Галактионовской до Молодогвардейской, по Ульяновской от Галактионовской до Молодогвардейской, по Студенческому переулку от Галактионовской до Молодогвардейской, по Максима Горького от Вилоновской до Красноармейской, по Красноармейской от Фрунзе до Куйбышева, по Куйбышева от Красноармейской доВилоновской, по Шостаковича от Фрунзе до Куйбышева, по Фрунзе от Красноармейской до Некрасовской, по Некрасовской от Чапаевской до Фрунзе, Льва Толстого отЧапаевской до Фрунзе, по Чапаевской от Некрасовской доЛьва Толстого, по Галактионовской от Студенческого переулка до Ленинградской;- с 18:00 8 мая до 18:00 9 мая - по Волжскому проспекту от Лесной до Полевой, по Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;- с 16:00 9 мая до 01:00 10 мая - по Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской, по Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской, по Вилоновской от Фрунзе до Максима Горького, по Красноармейской от Фрунзе до Куйбышева, поШостаковича от Чапаевской до Куйбышева, по Максима Горького от Вилоновской до Красноармейской.Движение городских автобусов в период дорожных ограничений будет организовано следующим образом:Автобусы №№ 24, 92 - 3 мая с 17:00 до 22:00 поедут по улицам Галактионовская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 00:00 до 17:00 - по улицам Галактионовская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 17:00 до 22:00 - по улицам Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 - по улицам Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 14:00 до 24:00 - по улицам Галактионовская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая с 00:00 до 14:00 - по улицам Галактионовская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая с 14:00 до 24:00 - по улицам Галактионовская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;Автобусы №№ 207, 297 - 3 мая с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 00:00 до 17:00 - по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 14:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая с 00:00 до 14:00 - по улицам Самарская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая с 14:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;Автобусы №№ 34, 226, 240 - 3 мая с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 00:00 до 17:00 - по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 8 мая с 14:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;Автобусы №№ 37, 46, 47, 295 - 5 мая с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 8 мая с 14:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;Автобусы №№ 61, 247, 261 - 5 мая с 17:00 до 22:00 - по проспекту Ленина, улицам Полевая, Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 - по проспекту Ленина, улицам Полевая, Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 - по проспекту Ленина, улицам Полевая, Самарская и Венцека в обоих направлениях;Автобус № 11 - 5 мая с 17:00 до 22:00, 7 мая 2017 года с 08:00 до 14:00, 9 мая с 00:00 до 24:00 - от Губернского рынка до 6-го причала (в прямом направлении - по улицам Агибалова, Льва Толстого, Арцыбушевская, Красноармейская, Самарская, Венцека, Максима Горького; в обратном направлении - по улицам Максима Горького, Комсомольская, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерская, Куйбышева, Венцека, Самарская, Красноармейская, Арцыбушевская, Льва Толстого, Спортивная);Автобусы №№ 1, 1к, 68, 210, 221 - 9 мая с 09:00 до 12:00 - в п. Управленческий в обоих направлениях - по Красноглинскому шоссе; в п. Мехзавод в направлении «в город» - по автодороге 1-го квартала и Московскому шоссе;Автобусы №№ 45, 50, 78, 79 - 9 мая с 09:00 до 12:00 - в п. Управленческий - по Волжскому и Красноглинскому шоссе в обоих направлениях;Автобусы №№ 56, 67, 205, 268 - 9 мая с 09:00 до 12:00 - в п. Мехзавод в направлении «в город» - по Московскому шоссе (без заезда к ООТ «СПТУ-50»);Автобус № 4к - 9 мая с 09:00 до 12:00 - по ул. Сергея Лазо в обоих направлениях (с разворотом на площадке у стадиона «Чайка»);Автобус № 78 - 9 мая с 09:00 до 12:00 - от Барбошиной поляны до терминала № 1 аэропорта «Курумоч» (без заезда в п. Береза).