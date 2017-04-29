Список резидентов ТОР «Тольятти» пополнился сразу тремя компаниями

За четыре месяца с момента запуска проекта производства в ТОР «Тольятти» открыли уже пять инвесторов - ранее этот статус получили ГК «АКОМ» и ООО «БИА». Интерес компаний к предлагаемым в Тольятти условиям для развития бизнеса растет с каждым днем. В настоящий момент в работе находятся 20 проектов отечественных и иностранных компаний на общую сумму инвестиций свыше 2,1 млрд рублей, которые готовы предоставить городу более 1000 рабочих мест. Еще около сотни потенциальных инвесторов консультируются по вопросам получения статуса резидента ТОР, говорится в сообщении правительства Самарской области.Напомним, что резиденты полностью освобождаются от налога на имущество и налога на землю, налог на прибыль снижается до 2%, а страховые взносы с фонда оплаты труда - с 30 до 7, 6 %. Все это позволяет уменьшить затраты на запуск нового и расширение действующего производства до 30%.Также в Тольятти инвесторам гарантировано не только снижение финансового бремени. Резиденты, как потенциальные, так и действующие, могут рассчитывать на административную поддержку региональных и местных властей. Компании консультируют по всем вопросам, помогают структурировать проекты. Более того, при необходимости «Агентство экономического развития» подготовит бизнес-план и всю необходимую для подачи заявки документацию «под ключ».Кроме того, в настоящий момент подготовлены и согласованы изменения в постановление, регулирующее порядок вступления в ТОР «Тольятти». В частности, существенно сокращен список необходимых для подачи заявки документов - с 18 до 9. Заметно упрощаются требования к бизнес-плану, часть разделов которого вообще переводят в разряд необязательных к предоставлению. Меняется и типовое соглашение – из него уходят обязательства резидента строго придерживаться тех показателей бизнес-плана, которые озвучены на этапе предоставления заявки. По сути, в числе требований для потенциальных резидентов остаются только ограничения, установленные на федеральном уровне. Это необходимость трудоустроить 20 человек и вложить не менее 5 млн рублей инвестиций в первый год работы и не менее 20 млн рублей за весь срок реализации проекта.