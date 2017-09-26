Спецслужбы провели учения на "Самара Арене"

Мероприятие состоялось в прошедшую субботу, 23 сентября.



Специалисты УФСБ России по Самарской области отработали действия при возможном возникновении ЧП на стадионе и порядок взаимодействия с представителями Организационного комитета «Россия-2018». Проведенные учения стали одним из важных этапов подготовки к обеспечению безопасности проведения в 2018 году Чемпионата мира по футболу.