Специалисты заменят шесть участков самарских теплосетей

Начинается второй этап плановых перекладок системы теплоснабжения города.



По данным пресс-службы «ПТС», на 9 теплотрассах в исторической части города завершена замена коммуникаций и сборка технологических схем, объекты переданы под благоустройство. Еще один участок работы на ул. Самарской, где было заменено 450 метров теплотрассы, планируется передать под засыпку и асфальтирование в четверг, 15 июня.



Всего в этом году специалисты «ПТС» и подрядных организаций планируют заменить более 40 км тепловых сетей в Самаре. На данный момент начинается второй этап плановых перекладок на следующих шести участках системы теплоснабжения города:



- ул. Солнечная (пересечение с ул. Шверника);

- ул. Солнечная (от 9 просеки до ул. Г. Димитрова);

- ул. Ташкентская (от Московского шоссе до Гранитного пер.);

- пр. Металлургов (пересечение с ул. Алма-Атинской);

- ул. Алма-Атинская (от ул.Ставропольской до ул. Черемшанской);

- ул. Л.Толстого (пересечение с ул. Арцыбушевской).