Специалисты разработают «программу похудения» для школьников
Дети будто принципиально любят вредную еду - сладкое, газировку, чипсы. Избыток калорий приводит к набору лишнего веса. В дальнейшем избыточные килограммы могут аукнуться нарушением работы внутренних органов, развитием диабета. Более того, люди, которые страдали от ожирения в детстве, испытывают в зрелом возрасте проблемы с репродуктивной функцией.
По мнению главного внештатного эндокринолога министерства здравоохранения России Валентины Петрековой, такая проблема актуальна для Европы, США. Тема набирает обороты и в России. В Самарской области примерно 19% детей страдают от избыточного веса, а 4,8% имеют ожирение. Из года в год этот диагноз становится более распространенным. За последние восемь лет количество полных детей выросло на 60%.
- Ожирение - это болезнь, которую нужно лечить. Школьников надо кормить определенными порциями, исключить сладкие напитки, жареные блюда, обязательно приучить их к овощам и фруктам, - пояснила Петрекова.
По ее словам, существуют нормативы, запрещающие продавать нездоровую пищу в школах: шоколадные батончики, газированные напитки и фастфуд. Однако в перерыве между уроками дети находят, где приобрести «санкционку». Зачастую родители сами не обращают внимания на лишние килограммы у ребенка, потому что считают полноту признаком здоровья.
- Необходим комплексный подход. То есть влиять на детей не только через родителей, но и по месту учебы. Они просто не знают, что даже напитки бывают очень калорийными - соки, лимонады и молочные коктейли. В них содержится большое количество сахара. Не стоит запрещать эти продукты, но ограничить количество их потребления было бы разумно, - отметила эндокринолог.
Развитие ожирения зависит от многих факторов. Например, от количества приемов пищи. Дети, которые питаются два раза в сутки, сильнее подвержены заболеванию, чем те, что едят пять раз небольшими порциями. Также важную роль играют физические нагрузки. Школьники много времени проводят за компьютером и мало двигаются. А вместо трех уроков физкультуры в неделю им зачастую проводят два.
- На комиссиях в военкоматах региона все чаще забраковывают детей с диагнозом «ожирение». По статистике, 73 процента таких больных имеют артериальную гипертензию, а 60 процентов - нарушение углеводного обмена, - перечислила главный детский эндокринолог Самарской области Евгения Михайлова. - А у 36 процентов девочек, имеющих ожирение, медики обнаружили сбои в работе репродуктивных органов, что может привести к проблемам при деторождении.
Поэтому специалисты планируют влиять на поведение молодежи со школьной скамьи. Для этого они будут беседовать с подрастающим поколением, чтобы прививать культуру правильного питания с раннего возраста.
- Наша задача - объединить образование и здравоохранение, чтобы ученики поняли, как правильно питаться, занялись физической активностью. На молодежь влияет общение со сверстниками и педагогами, - рассказала руководитель программы «Альфа-Эндо» Фонда поддержки и развития филантропии Анна Карпушкина.
По ее мнению, в учебных заведениях стоит вводить специальную программу. Ее планируют реализовать при поддержке медицинских работников. Разработкой программы специалисты займутся в ближайшее время.
По мнению главного внештатного эндокринолога министерства здравоохранения России Валентины Петрековой, такая проблема актуальна для Европы, США. Тема набирает обороты и в России. В Самарской области примерно 19% детей страдают от избыточного веса, а 4,8% имеют ожирение. Из года в год этот диагноз становится более распространенным. За последние восемь лет количество полных детей выросло на 60%.
- Ожирение - это болезнь, которую нужно лечить. Школьников надо кормить определенными порциями, исключить сладкие напитки, жареные блюда, обязательно приучить их к овощам и фруктам, - пояснила Петрекова.
По ее словам, существуют нормативы, запрещающие продавать нездоровую пищу в школах: шоколадные батончики, газированные напитки и фастфуд. Однако в перерыве между уроками дети находят, где приобрести «санкционку». Зачастую родители сами не обращают внимания на лишние килограммы у ребенка, потому что считают полноту признаком здоровья.
- Необходим комплексный подход. То есть влиять на детей не только через родителей, но и по месту учебы. Они просто не знают, что даже напитки бывают очень калорийными - соки, лимонады и молочные коктейли. В них содержится большое количество сахара. Не стоит запрещать эти продукты, но ограничить количество их потребления было бы разумно, - отметила эндокринолог.
Развитие ожирения зависит от многих факторов. Например, от количества приемов пищи. Дети, которые питаются два раза в сутки, сильнее подвержены заболеванию, чем те, что едят пять раз небольшими порциями. Также важную роль играют физические нагрузки. Школьники много времени проводят за компьютером и мало двигаются. А вместо трех уроков физкультуры в неделю им зачастую проводят два.
- На комиссиях в военкоматах региона все чаще забраковывают детей с диагнозом «ожирение». По статистике, 73 процента таких больных имеют артериальную гипертензию, а 60 процентов - нарушение углеводного обмена, - перечислила главный детский эндокринолог Самарской области Евгения Михайлова. - А у 36 процентов девочек, имеющих ожирение, медики обнаружили сбои в работе репродуктивных органов, что может привести к проблемам при деторождении.
Поэтому специалисты планируют влиять на поведение молодежи со школьной скамьи. Для этого они будут беседовать с подрастающим поколением, чтобы прививать культуру правильного питания с раннего возраста.
- Наша задача - объединить образование и здравоохранение, чтобы ученики поняли, как правильно питаться, занялись физической активностью. На молодежь влияет общение со сверстниками и педагогами, - рассказала руководитель программы «Альфа-Эндо» Фонда поддержки и развития филантропии Анна Карпушкина.
По ее мнению, в учебных заведениях стоит вводить специальную программу. Ее планируют реализовать при поддержке медицинских работников. Разработкой программы специалисты займутся в ближайшее время.
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