Специалисты рассказали, какие правила нужно соблюдать при купании на Крещение
16 января в пресс-центре «Самарской Газеты» состоялась пресс-конференция на тему «Праздник Крещения в Самаре».
Как рассказала и.о. государственного инспектора по маломерным судам Самарской области Анна Третьякова, региональное управление МЧС в этом году купание не запрещает.
- Погодные условия и метеорологическая обстановка позволяют провести купания. Толщина льда на Волге у берега составляет 35-40 сантиметров. Этот показатель считается безопасным для массового выхода людей, - сказала она.
Как ранее писал sgpress.ru, по поручению главы Самары Олега Фурсова в столице губернии будет оборудовано пять официальных мест для крещенских купаний. Выбраны привычные большинству самарцев площадки: на спусках улиц Некрасовской, Маяковского, Полевой, Советской Армии, а также 9-й просеки.
Окунуться - не главное
Протоиерей Максим Кокарев напомнил, что на территории Самары и области искупаться на Крещение можно не только в проруби.
- Обустроена купель при храме в поселке Запанском, еще одна традиционно работает у источника в Царевщине, - напомнил священнослужитель.
Протоиерей отметил, что с точки зрения церкви купание в проруби - совсем не обязательный обряд для Крещения.
Как рассказала и.о. государственного инспектора по маломерным судам Самарской области Анна Третьякова, региональное управление МЧС в этом году купание не запрещает.
- Погодные условия и метеорологическая обстановка позволяют провести купания. Толщина льда на Волге у берега составляет 35-40 сантиметров. Этот показатель считается безопасным для массового выхода людей, - сказала она.
Как ранее писал sgpress.ru, по поручению главы Самары Олега Фурсова в столице губернии будет оборудовано пять официальных мест для крещенских купаний. Выбраны привычные большинству самарцев площадки: на спусках улиц Некрасовской, Маяковского, Полевой, Советской Армии, а также 9-й просеки.
Окунуться - не главное
Протоиерей Максим Кокарев напомнил, что на территории Самары и области искупаться на Крещение можно не только в проруби.
- Обустроена купель при храме в поселке Запанском, еще одна традиционно работает у источника в Царевщине, - напомнил священнослужитель.
Протоиерей отметил, что с точки зрения церкви купание в проруби - совсем не обязательный обряд для Крещения.
- Если мы оглянемся на нашу историю буквально столетней давности, то увидим, что купание в проруби на праздник Крещения - очень новая традиция. Еще на рубеже XIX-XX веков этот обряд церковью не поощрялся. Скорее это была стихийная народная традиция. Считалось, что купаются те, кто все святки гадал и надеется так омыться от всех грехов, которые они совершили, - сказал отец Максим. - Для кого-то это может быть вариантом зимнего экстрима или моржевания, с церковью вообще никак не связанного.
Он также отметил, что купание не должно совершаться в отрыве от остальных традиций праздника, суть которого в литургическом воспоминании Крещения Господня.
- Кульминация праздника - божественная литургия и великое освещяние воды. Если человек посетил их, то и второстепенное - окунуться в прорубь - он тоже может сделать. Опять же при условии, что он со всей ответственностью к этому относится, соблюдает все возможные меры предосторожности, - уверен протоиерей.
Если здоровье позволяет
Заместитель директора Самарской станции скорой медицинской помощи Александр Цыбин подчеркнул, что купание в холодной воде - это стресс для организма, который без последствий перенесет не каждый человек. Детям до семи лет категорически не рекомендуют такую процедуру.
- Под воздействием холодной воды в кровь в большом количестве поступают гормоны - норадреналин, дофамин, гормоны мозгового слоя надпочечников. Это те гормоны, которые адаптируют организм и позволяют ему перенести эту процедуру. Они и вызывают прекрасное настроение и самочувствие. Люди говорят, что очистились морально и физически, - пояснил медик. - Если человек принял решение искупаться в Крещение, то он должен чувствовать себя относительно здоровым. Нельзя купаться в период плохого самочувствия, а также после недавно перенесенных заболеваний, таких как пневмония, респираторные инфекции. Особо осторожными необходимо быть тем, кто имеет хронические воспалительные заболевания легких или органов мочевыделения. Пиелонефриты, циститы и другие болезни могут обостриться после купания. В-третьих, нельзя злоупотреблять пребыванием в холодной воде. После купания у человека должна быть возможность вытереться полотенцем, надеть сухую теплую одежду и выпить горячий чай. А от алкоголя лучше отказаться вовсе.
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