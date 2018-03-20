Специалисты прогнозируют разрушение ледового покрова у берегов Волги
Жителей просят соблюдать осторожность.
Завтра в Самаре стартует подготовка Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод. Сбросы воды на Жигулевской ГЭС возрастут с 7 до 10 тыс. кубометров в секунду.
- Уровень Волги в черте Самары составляет 29 метров по Балтийской системе высот. Но после увеличения сбросов на гидроузле он достигнет 29,7–30 метров. Подъем воды может привести к тому, что вдоль берега будут появляться промоины. В это время прогулки по льду становятся опасны для жизни, - говорит руководитель Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Люди часто переходят на правый берег Волги на спусках по улицам Маяковского, Полевой и Советской Армии, у речного вокзала. Ведомство и городские власти обращают внимание граждан на то, что в ближайшие дни прогнозируется разрушение ледового покрова. Толщина льда у Самары сегодня составляет 51 см. В местах перехода планируется установить информационные аншлаги. Также будет проведено смс-оповещение граждан.
Завтра в Самаре стартует подготовка Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод. Сбросы воды на Жигулевской ГЭС возрастут с 7 до 10 тыс. кубометров в секунду.
- Уровень Волги в черте Самары составляет 29 метров по Балтийской системе высот. Но после увеличения сбросов на гидроузле он достигнет 29,7–30 метров. Подъем воды может привести к тому, что вдоль берега будут появляться промоины. В это время прогулки по льду становятся опасны для жизни, - говорит руководитель Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Люди часто переходят на правый берег Волги на спусках по улицам Маяковского, Полевой и Советской Армии, у речного вокзала. Ведомство и городские власти обращают внимание граждан на то, что в ближайшие дни прогнозируется разрушение ледового покрова. Толщина льда у Самары сегодня составляет 51 см. В местах перехода планируется установить информационные аншлаги. Также будет проведено смс-оповещение граждан.
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