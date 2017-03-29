Специалисты оценят ущерб от пожара в здании бывшего реального училища на улице Алексея Толстого

Вчера ситуацию обсудили на рабочем совещании в мэрии. Как рассказал заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Николай Рудаков, администрация Самарского района закрывала входы в заброшенное строение и окна, но асоциальные элементы все равно проникали туда. Он добавил, что проведены переговоры с руководством Управления МВД по Самаре. Решено, что патрули будут уделять повышенное внимание неиспользуемым зданиям.По факту пожара ведется следствие. Экспертиза в течение 10 дней должна установить причину ЧП. Поскольку пламя занялось на верхнем этаже, есть версия, что это мог быть поджог.Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что виновные в возникновении пожара должны быть установлены и наказаны. Пока что в администрации ищут способы исправить последствия произошедшего.- На прошлой неделе мы договорились с министерством образования Самарской области об организации школы в здании реального училища. Теперь, после пожара, смета потребует изменения, и пока не определено время реализации этого проекта. Но наши намерения сделать здесь образовательный центр остаются неизменными, - сказал мэр.