Специалисты обсудят наследие и развитие Самары

С 30 сентября по 14 октября в областной столице на базе Самарского технического университета начнёт работать IX Международный стратегический форум. Также он будет проходить в Москве на базе Высшей школы экономики.



Форум объединит архитекторов, урбанистов, экономистов, социологов, а также студентов, представителей власти, медиа и горожан. Во время форума приглашенные эксперты из ведущих университетов России прочитают лекции, пройдут конференции и студенческие воркшопы. В течение двух недель участники разработают концепции развития четырех «территорий под угрозой»:



1. Берега. Набережная реки Самары и Стрелка;



2. Проект регенерации исторической застройки на примере 13 квартала;



3. Улица Молодогвардейская как распределенный кампус;



4. Самарский городок. Территория крепостей как культурный кластер «Хлебная площадь».