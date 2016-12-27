Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание межведомственной комиссии по организации детского отдыха и оздоровления в наступающем году. Особое внимание было уделено организации массовых перевозок детей, пик которых приходится на школьные каникулы.
С 1 января следующего года ужесточаются требования к подобным услугам. В соответствии с постановлением Правительства РФ для массовых перевозок детей можно использовать только транспортные средства со сроком эксплуатации не более десяти лет, автобусы должны быть обеспечены тахографами (своего рода «черными ящиками»), средствами системы наблюдения, например, ГЛОНАСС, ремнями безопасности, кресла в салоне могут быть расположены только по ходу движения. Всего в постановлении перечислено около десятка строгих требований.
Важнейший элемент безопасности - информирование ГИБДД о готовящейся поездке, ее маршруте. На эти и ряд других аспектов сделал акцент в своем выступлении государственный инспектор безопасности дорожного движения капитан полиции Дмитрий Авдеев.
- Чтобы повысить качество подготовительных мероприятий, связанных с перевозками детей, организаторам не следует откладывать согласование маршрута и информирование органов ГИБДД на последний момент. Согласно требованиям, это необходимо сделать за два дня до поездки. Но лучше, если у сотрудников нашего ведомства будет больше времени на тщательную проверку всех деталей, - отметил он.
- К поездкам, организованным образовательными или иными учреждениями, претензий, как правило, не возникает. Особую же обеспокоенность вызывают случаи, когда за организацию перевозки берутся люди, не знакомые с требованиями. Это частные лица, представители туристических агентств, родители, - комментирует министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.
Обсудили и антитеррористическую защищенность мест отдыха детей в 2017 году. С докладом на эту тему выступил представитель областного управления Росгвардии Александр Плешаков.
- Мы провели подробный мониторинг мест отдыха детей и предлагаем в обязательном порядке обеспечить эти учреждения кнопками экстренного вызова полиции. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора при возможной опасности, - сказал Плешаков.
В числе прочих были рассмотрены вопросы противопожарной безопасности, санитарного благополучия, другие аспекты организации детского отдыха.
С 1 января следующего года ужесточаются требования к подобным услугам. В соответствии с постановлением Правительства РФ для массовых перевозок детей можно использовать только транспортные средства со сроком эксплуатации не более десяти лет, автобусы должны быть обеспечены тахографами (своего рода «черными ящиками»), средствами системы наблюдения, например, ГЛОНАСС, ремнями безопасности, кресла в салоне могут быть расположены только по ходу движения. Всего в постановлении перечислено около десятка строгих требований.
Важнейший элемент безопасности - информирование ГИБДД о готовящейся поездке, ее маршруте. На эти и ряд других аспектов сделал акцент в своем выступлении государственный инспектор безопасности дорожного движения капитан полиции Дмитрий Авдеев.
- Чтобы повысить качество подготовительных мероприятий, связанных с перевозками детей, организаторам не следует откладывать согласование маршрута и информирование органов ГИБДД на последний момент. Согласно требованиям, это необходимо сделать за два дня до поездки. Но лучше, если у сотрудников нашего ведомства будет больше времени на тщательную проверку всех деталей, - отметил он.
- К поездкам, организованным образовательными или иными учреждениями, претензий, как правило, не возникает. Особую же обеспокоенность вызывают случаи, когда за организацию перевозки берутся люди, не знакомые с требованиями. Это частные лица, представители туристических агентств, родители, - комментирует министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.
Обсудили и антитеррористическую защищенность мест отдыха детей в 2017 году. С докладом на эту тему выступил представитель областного управления Росгвардии Александр Плешаков.
- Мы провели подробный мониторинг мест отдыха детей и предлагаем в обязательном порядке обеспечить эти учреждения кнопками экстренного вызова полиции. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора при возможной опасности, - сказал Плешаков.
В числе прочих были рассмотрены вопросы противопожарной безопасности, санитарного благополучия, другие аспекты организации детского отдыха.
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