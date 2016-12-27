27 декабря 2016 года,
17:35
$ 60.91    63.73   Нефть 55.16 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году

 В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание межведомственной комиссии по организации детского отдыха и оздоровления в наступающем году. Особое внимание было уделено организации массовых перевозок детей, пик которых приходится на школьные каникулы.

С 1 января следующего года ужесточаются требования к подобным услугам. В соответствии с постановлением Правительства РФ для массовых перевозок детей можно использовать только транспортные средства со сроком эксплуатации не более десяти лет, автобусы должны быть обеспечены тахографами (своего рода «черными ящиками»), средствами системы наблюдения, например, ГЛОНАСС, ремнями безопасности, кресла в салоне могут быть расположены только по ходу движения. Всего в постановлении перечислено около десятка строгих требований.

Важнейший элемент безопасности - информирование ГИБДД о готовящейся поездке, ее маршруте. На эти и ряд других аспектов сделал акцент в своем выступлении государственный инспектор безопасности дорожного движения капитан полиции Дмитрий Авдеев.

- Чтобы повысить качество подготовительных мероприятий, связанных с перевозками детей, организаторам не следует откладывать согласование маршрута и информирование органов ГИБДД на последний момент. Согласно требованиям, это необходимо сделать за два дня до поездки. Но лучше, если у сотрудников нашего ведомства будет больше времени на тщательную проверку всех деталей, - отметил он.

- К поездкам, организованным образовательными или иными учреждениями, претензий, как правило, не возникает. Особую же обеспокоенность вызывают случаи, когда за организацию перевозки берутся люди, не знакомые с требованиями. Это частные лица, представители туристических агентств, родители, - комментирует министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Обсудили и антитеррористическую защищенность мест отдыха детей в 2017 году. С докладом на эту тему выступил представитель областного управления Росгвардии Александр Плешаков.

- Мы провели подробный мониторинг мест отдыха детей и предлагаем в обязательном порядке обеспечить эти учреждения кнопками экстренного вызова полиции. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора при возможной опасности, - сказал Плешаков.

В числе прочих были рассмотрены вопросы противопожарной безопасности, санитарного благополучия, другие аспекты организации детского отдыха.
Дата: 27 декабря 2016 , 14:54
99
Автор текста: Анна Прохорова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
27 декабря 2016
104
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
Лучший почтальон России работает в Сызрани
27 декабря 2016
101
Лучший почтальон России работает в Сызрани
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
27 декабря 2016
104
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
27 декабря 2016
90
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
no photo
27 декабря 2016
76
Малому бизнесу - большие кредиты
no photo
27 декабря 2016
99
Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
Николай Меркушкин подведет итоги года
27 декабря 2016
95
Николай Меркушкин подведет итоги года
Водитель Хендэ погиб в лобовом ДТП авто с Фольксвагеном
27 декабря 2016
167
Водитель Хендэ погиб в лобовом ДТП авто с Фольксвагеном
При столкновении Хендэ и Лады пострадали две девочки
27 декабря 2016
164
При столкновении Хендэ и Лады пострадали две девочки
Лента новостей
27 декабря 2016 , 15:50
104
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
  В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок.
27 декабря 2016 , 15:49
101
Лучший почтальон России работает в Сызрани
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший...
27 декабря 2016 , 15:26
104
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
   В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и...
27 декабря 2016 , 15:18
76
Малому бизнесу - большие кредиты
  В новом году расширить свой бизнес или открыть новый станет легче с кредитами от...
27 декабря 2016 , 15:18
90
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
 Множество гостей пригласила на день рождения своего детища известная в Самаре...
27 декабря 2016 , 15:03
87
В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе Александра Островского
   В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе...
27 декабря 2016 , 14:54
99
Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
   В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
12164
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7679
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6627
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6590
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
1007
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
27 ноября 2016
422
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
Важнее всего - предупредить или вовремя распознать болезнь.
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
27 ноября 2016
338
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
В Самаре есть только один нобелевский лауреат. Но зато какой!
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
27 ноября 2016
534
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
ДТП произошло сегодня, 27 ноября, примерно в 3 часа ночи на трассе М-5 «Урал» в...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.