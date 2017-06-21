Специалисты Сбербанка расскажут как повысить эффективность компании

В четверг, 22 июня, специалисты Lean Club Поволжского банка ПАО Сбербанк проведут бесплатный семинар «Кайдзен. Как прийти к большому успеху небольшими шагами».



Абсолютное большинство руководителей компании сталкивались с вопросами, как повысить производительность сотрудников и компании в целом, сокращения запасов и их рационального использования, а также как улучшить качество работы и найти новые решения и возможности. Именно эти проблемы и будут рассмотрены на семинаре, организованном Сбербанком. Система кайдзен впервые появилась на японских предприятиях, например Toyota, а сегодня применяется во многих крупных компаниях, даже не связанных напрямую с производством. Важно отметить, что практические знания, которыми поделятся сотрудники крупнейшего банка, давно внедрены в финансовой организации и уже доказали свою эффективность.



Принять участие в семинаре может любой предприниматель Самары. Для этого нужно отправить заявку с указанием ФИО, электронной почтой и телефоном по адресу leanclub@rambler.ru.



Семинар пройдёт в офисе Сбербанка на Московском шоссе, 15 (ТЦ "Фрегат"). Начало в 9.30.



В Центрах развития бизнеса Сбербанк регулярно проводит бесплатные обучающие семинары для предпринимателей города и области. Узнать тему ближайшего семинара и подать заявку на участие можно на сайте dasreda.ru.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.



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