Специалисты Россельхознадзора возбудили более 20 дел об административных правонарушениях на недобросовестных продавцов саженцев и семян

На старте сезона сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области традиционно организовали проверки мини-рынков рядом с Самарой, где продаются саженцы и семена цветочных и плодово-ягодных культур. Стояла задача проверить законность приобретения и реализации посадочного материала, а самое главное - его качество.Оказалось, что значительная часть товара на цветочных рынках продается без необходимых документов, подтверждающих посевные и сортовые качества. Семена цветов, саженцы кустарников и деревьев должны быть внесены в государственный реестр, адаптированы к климатическим условиям Среднего Поволжья. А большинство саженцев привозят к нам из южных регионов - Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской областей, Узбекистана, Молдавии. Такой посадочный материал вряд ли будет активно плодоносить, да и вовсе может погибнуть при заморозках. Так что, дачники, просите продавцов показать имеющиеся у них документы, которые бы подтвердили качество саженцев и семян, их сортовые характеристики.Очень часто покупатели жалуются на то, что, покупая один сорт саженца, реально приобретают совершенно другой. Или же вместо раннего сорта плодового дерева вырастает, наоборот, поздний. Бывают случаи, когда купленный на мини-рынке товар оказывается вообще совершенно другим растением.По результатам проведенных рейдов специалисты Россельхознадзора возбудили более 20 дел об административных правонарушениях в связи с несоблюдением продавцами требований законодательства РФ, касающихся семеноводства и посадки садовых и сельскохозяйственных растений.- Задача наших проверок - обеспечение граждан Самары и губернии посадочным матери- алом хорошего качества и к тому же безопасным от карантинных вредных организмов. Некачественный товар не должен появляться на торговых площадках. Но и покупателям предлагаем быть бдительнее, разборчивее, брать растения только в проверенных отделах, дорожащих своим именем. Реализуемый посадочный материал должен сопровождаться документами, подтверждающими сортовые и посадочные качества: это может быть сертификат соответствия, акт апробации или протокол испытания. Кроме того, необходимо уделить внимание внешнему виду растения. Ему следует быть без внешних признаков усыхания, механических повреждений, с хорошо развитой корневой системой. Каждое растение должно иметь этикетку с указанием сорта и категории.