Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин рассказал, как в Самаре ведется работа по обслуживанию и ремонту сетей ливневой канализации.
- Еще в прошлом году мы начали подготовку сетей дождевой канализации к паводку. Было прочищено более 65 км сетей, очищено более 1500 колодцев, отремонтировано - 659. Также заменено 803 дождеприемных решетки, - сообщил Сергей Арзамаскин. - Были очищены и овраги, которые служат для естественного стока талых вод с городской территории.
Кроме того, была выполнена перекладка сетей дорожной канализации в районе дома №30 на улице Хасановской. Проведен капитальный ремонт усиленных дождеприемных колодцев у дома №100 на улице Юных пионеров, на Дыбенко/Запорожской и других.
1 февраля была проведена учебная противопаводковая тренировка. В рамках данного мероприятия специалисты городского предприятия проверили откачивающую технику и остальное оборудование.
В этом году раньше, чем обычно, 15 февраля, началась проливка дождеприемников горячей водой для беспрепятственного пропуска сточных вод.
- На сегодняшний день уже "пролиты" 54 % колодцев (530 из 977) на особо опасных местах. Это участки, по которым следует общественный транспорт или которые наиболее подвержены подтоплениям, - пояснил Сергей Арзамаскин. - Все работы мы должны закончить до 20 марта. На сегодняшний день на основных городских магистралях дождеприемники в особо опасных местах находятся в рабочем состоянии.
Мероприятия по подготовке пропуска талых вод предприятие ведет совместно с МП «Благоустройство», которое отвечает за содержание городской улично-дорожной сети. Специалисты предприятий откачивают талые воды на дорогах, где нет "ливневок". Например, на Заводском шоссе в районе Кабельной, на улицах Красных Коммунаров и Белорусской.
- Днем работают 10-15 аварийных бригад, 4 бригады работают круглосуточно. При необходимости по этим адресам талые воды будут откачиваться илососными машинами, - сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Виктор Ненашев.
- Еще в прошлом году мы начали подготовку сетей дождевой канализации к паводку. Было прочищено более 65 км сетей, очищено более 1500 колодцев, отремонтировано - 659. Также заменено 803 дождеприемных решетки, - сообщил Сергей Арзамаскин. - Были очищены и овраги, которые служат для естественного стока талых вод с городской территории.
Кроме того, была выполнена перекладка сетей дорожной канализации в районе дома №30 на улице Хасановской. Проведен капитальный ремонт усиленных дождеприемных колодцев у дома №100 на улице Юных пионеров, на Дыбенко/Запорожской и других.
1 февраля была проведена учебная противопаводковая тренировка. В рамках данного мероприятия специалисты городского предприятия проверили откачивающую технику и остальное оборудование.
В этом году раньше, чем обычно, 15 февраля, началась проливка дождеприемников горячей водой для беспрепятственного пропуска сточных вод.
- На сегодняшний день уже "пролиты" 54 % колодцев (530 из 977) на особо опасных местах. Это участки, по которым следует общественный транспорт или которые наиболее подвержены подтоплениям, - пояснил Сергей Арзамаскин. - Все работы мы должны закончить до 20 марта. На сегодняшний день на основных городских магистралях дождеприемники в особо опасных местах находятся в рабочем состоянии.
Мероприятия по подготовке пропуска талых вод предприятие ведет совместно с МП «Благоустройство», которое отвечает за содержание городской улично-дорожной сети. Специалисты предприятий откачивают талые воды на дорогах, где нет "ливневок". Например, на Заводском шоссе в районе Кабельной, на улицах Красных Коммунаров и Белорусской.
- Днем работают 10-15 аварийных бригад, 4 бригады работают круглосуточно. При необходимости по этим адресам талые воды будут откачиваться илососными машинами, - сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Виктор Ненашев.
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