Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей
1 июня в филиале ПАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Волги прошел День открытых дверей для детей сотрудников компании. Энергетики провели для ребят урок по электробезопасности и экскурсию по главной подстанции Самарской области – ПС 500 кВ «Куйбышевская».
Часто объекты электроэнергетики привлекают внимание детей. По статистике, именно летом, в период каникул, учащаются случаи детского и подросткового травматизма, связанные с поражением электрическим током. В целях профилактики детского электротравматизма МЭС Волги регулярно проводит уроки по электробезопасности для школьников.
В День защиты детей специалисты МЭС Волги рассказали детям сотрудников компании, чем опасен электрический ток, и о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, находясь вблизи энергообъектов, а также как правильно и безопасно использовать электроприборы в домашних условиях. Особое внимание специалисты компании уделили случаям поражения электрическим током детей и подростков при ипользовании селфи-снимков рядом с объектами энергетики, так как часто погоня за оригинальным фото на фоне объектов энергетики заканчивается несчастным случаем.
- Наша главная задача предостеречь детей от возможной трагедии, поэтому мы подробно рассказываем детям и их родителям об опасности игр вблизи линий электропередачи, проникновения на территорию трансформаторных подстанций, о мерах предосторожности при использовании бытовых электроприборов, - объяснил начальник электроподстанции «Куйбышевская» Михаил Фоломеев.
Часто объекты электроэнергетики привлекают внимание детей. По статистике, именно летом, в период каникул, учащаются случаи детского и подросткового травматизма, связанные с поражением электрическим током. В целях профилактики детского электротравматизма МЭС Волги регулярно проводит уроки по электробезопасности для школьников.
В День защиты детей специалисты МЭС Волги рассказали детям сотрудников компании, чем опасен электрический ток, и о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, находясь вблизи энергообъектов, а также как правильно и безопасно использовать электроприборы в домашних условиях. Особое внимание специалисты компании уделили случаям поражения электрическим током детей и подростков при ипользовании селфи-снимков рядом с объектами энергетики, так как часто погоня за оригинальным фото на фоне объектов энергетики заканчивается несчастным случаем.
- Наша главная задача предостеречь детей от возможной трагедии, поэтому мы подробно рассказываем детям и их родителям об опасности игр вблизи линий электропередачи, проникновения на территорию трансформаторных подстанций, о мерах предосторожности при использовании бытовых электроприборов, - объяснил начальник электроподстанции «Куйбышевская» Михаил Фоломеев.
После урока, чтобы наглядно показать детям как передается электрический ток по сетям, ребятам провели экскурсию по подстанции «Куйбышевская». Подстанция высокого напряжения – 500 000 вольт, для сравнения, в наши дома в розетки поступает электрический ток напряжением всего 220 вольт. Специалисты объяснили ребятам, что при поражении электрическим током 500 кВ, человеку неминуемо грозит смерть. Также детям рассказали, что электрический ток высокого класса напряжения может поразить человека на расстоянии 1,5 метров, даже если он не касается проводов.
Завершили свою экскурсию ребята на главном щите управления подстанции, где им показали современную систему автоматизированного управления оборудованием объекта.
Завершили свою экскурсию ребята на главном щите управления подстанции, где им показали современную систему автоматизированного управления оборудованием объекта.
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