Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей

Часто объекты электроэнергетики привлекают внимание детей. По статистике,

именно летом, в период каникул, учащаются случаи детского и подросткового

травматизма, связанные с поражением электрическим током. В целях

профилактики детского электротравматизма МЭС Волги регулярно проводит

уроки по электробезопасности для школьников.



В День защиты детей специалисты МЭС Волги рассказали детям сотрудников

компании, чем опасен электрический ток, и о мерах предосторожности, которые

необходимо соблюдать, находясь вблизи энергообъектов, а также как правильно и

безопасно использовать электроприборы в домашних условиях.

Особое внимание специалисты компании уделили случаям поражения

электрическим током детей и подростков при ипользовании селфи-снимков рядом

с объектами энергетики, так как часто погоня за оригинальным фото на фоне

объектов энергетики заканчивается несчастным случаем.



- Наша главная задача предостеречь детей от возможной трагедии, поэтому мы

подробно рассказываем детям и их родителям об опасности игр вблизи линий

электропередачи, проникновения на территорию трансформаторных подстанций,

о мерах предосторожности при использовании бытовых электроприборов, -

объяснил

Михаил Фоломеев

.



