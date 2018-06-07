07 июня 2018 года,
14:52
$ 62.01    72.86   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей

1 июня в филиале ПАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Волги прошел День открытых дверей для детей сотрудников компании. Энергетики провели для ребят урок по электробезопасности и экскурсию по главной подстанции Самарской области – ПС 500 кВ «Куйбышевская».

Часто объекты электроэнергетики привлекают внимание детей. По статистике, именно летом, в период каникул, учащаются случаи детского и подросткового травматизма, связанные с поражением электрическим током. В целях профилактики детского электротравматизма МЭС Волги регулярно проводит уроки по электробезопасности для школьников.

В День защиты детей специалисты МЭС Волги рассказали детям сотрудников компании, чем опасен электрический ток, и о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, находясь вблизи энергообъектов, а также как правильно и безопасно использовать электроприборы в домашних условиях.

Особое внимание специалисты компании уделили случаям поражения электрическим током детей и подростков при ипользовании селфи-снимков рядом с объектами энергетики, так как часто погоня за оригинальным фото на фоне объектов энергетики заканчивается несчастным случаем.

- Наша главная задача предостеречь детей от возможной трагедии, поэтому мы подробно рассказываем детям и их родителям об опасности игр вблизи линий электропередачи, проникновения на территорию трансформаторных подстанций, о мерах предосторожности при использовании бытовых электроприборов, - объяснил Фоломеев Михаил, начальник электроподстанции «Куйбышевская». 
























После урока, чтобы наглядно показать детям как передается электрический ток по сетям, ребятам провели экскурсию по подстанции «Куйбышевская». Подстанция высокого напряжения – 500 000 Вольт, для сравнения, в наши дома в розетки поступает электрический ток напряжением всего 220 Вольт. Специалисты объяснили ребятам, что при поражении электрическим током 500 кВ, человеку неминуемо грозит смерть. Также детям рассказали, что электрический ток высокого класса напряжения может поразить человека на расстоянии 1,5 метров, даже если он не касается проводов.

Завершили свою экскурсию ребята на главном щите управления подстанции, где им показали современную систему автоматизированного управления оборудованием объекта.

Запретный плод сладок: объекты электроэнергетики, как магнит, притягивают несовершеннолетних. По статистике именно летом учащаются случаи детского и подросткового травматизма, связанного с поражением электрическим током. Именно поэтому 1 июня, в День защиты детей, АО «ССК» совместно с региональным агентством по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и Департаментом образования Самары в рамках фестиваля #ВместеЯрче была организована необычная экскурсия. Семиклассники из школы №24 побывали на трех объектах Самарской сетевой компании. Первый - подстанция жилого комплекса «Бригантина». Небольшая металлическая будка обеспечивает теплом несколько высоток. Ведущий инженер службы подстанций АО «Самарская сетевая компания» Андрей Доценко напомнил ребятам, что такое ток, мощность, и рассказал, почему к объектам электроэнергетики лучше не приближаться ближе, чем на полметра.





















- Напряжение условно можно поделить на две группы - до тысячи вольт и выше, - объяснил представитель АО «ССК». - Напряжение до тысячи вольт опасно при прикосновении - в лучшем случае это грозит серьезным ожогом. Напряжение свыше тысячи вольт опасно, даже если просто находиться рядом. Особенно рискованно использовать рядом с такими объектами модные сейчас селфи-палки: они удлиняют ваши руки, увеличивая риск воздействия тока.

«Почему птиц не бьет током?»

После осмотра современной подстанции ребята отправились знакомиться с подстанциями завода имени Масленникова, построенными в конце 70-х годов прошлого века. Это объекты большой мощности - вырабатываемой ими энергии достаточно, чтобы одновременно питать сто железнодорожных составов с пятьюдесятью вагонами каждый. Эту мощь можно ощутить физически, как говорится, на себе: ток вырабатывается с мерным гудением, даже земля под ногами слегка вибрирует. «Так звучит 50 герц», - образно выразился экскурсовод. Подстанция необходима, чтобы снизить огромное напряжение до бытового, поступающего в каждую самарскую квартиру.

Донцов объяснил ребятам, как устроена подстанция, и напомнил, что к таким объектам лучше не приближаться, а тем более нельзя накидывать на провода посторонние предметы - веревки, проволоку. Все это может привести к трагедии. После этого ребята засыпали своего гида вопросами. Юных почемучек интересовало, например, почему птиц, которые сидят на проводах, не бьет током. Причина заключается в том, что между кабелем и севшей на него птицей не возникает разницы напряжений, ведь она не соприкасается с землей как человек, а электрическая цепь не замыкается.

- Здорово! - прокомментировал экскурсию семиклассник Анатолий Гузенко. - Мы столько интересного, а самое главное - полезного, узнали. Ток - это так обычно, но так опасно, если не соблюдать правила.

В завершение мероприятия детям напомнили о необходимости экономить электроэнергию.

- Электроэнергия - самый универсальный из всех современных видов энергии: она может трансформироваться в любой другой вид энергии, - отметил представитель регионального агентства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Валерий Бобров. - Небережливое отношение к ней приводит к тому, что затраты на ее производство будут выше. В нашей стране уже третий год проводится фестиваль #ВместеЯрче. Он ориентирован на молодежную аудиторию, чтобы научить бережно относиться к энергоресурсам.

В завершение экскурсии каждый школьник получил в подарок памятку о том, как не только обезопасить себя от электричества, но и сохранить его.

- Наша главная цель сегодня - уберечь детей от несчастных случаев, - рассказал Андрей Доценко. - Но и энергетики должны предпринять все меры, чтобы предупредить случайное проникновение детей на потенциально опасные объекты.

 
Дата: 7 июня 2018 , 12:35
127
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самарский аэропорт впервые примет широкофюзеляжный Boeing 777-300ER
7 июня 2018
32
Самарский аэропорт впервые примет широкофюзеляжный Boeing 777-300ER
В Самаре ограничат движение транспорта на Молодогвардейской и Комсомольской
7 июня 2018
107
В Самаре ограничат движение транспорта на Молодогвардейской и Комсомольской
Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей
7 июня 2018
127
Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей
Земля с уругвайского стадиона будет храниться в Музее самарского футбола
7 июня 2018
166
Земля с уругвайского стадиона будет храниться в Музее самарского футбола
no photo
7 июня 2018
231
Как передвигаться по Самаре в дни матчей ЧМ-2018
На площади Куйбышева проложили 17 километров кабельных линий
7 июня 2018
154
На площади Куйбышева проложили 17 километров кабельных линий
Санаторий «Волга» получил спецприз Российской академии наук
7 июня 2018
153
Санаторий «Волга» получил спецприз Российской академии наук
На Осипенко открыли новый уличный спорткомплекс
7 июня 2018
170
На Осипенко открыли новый уличный спорткомплекс
У драмтеатра читали стихи Пушкина
7 июня 2018
125
У драмтеатра читали стихи Пушкина
Лента новостей
7 июня 2018 , 14:46
32
Самарский аэропорт впервые примет широкофюзеляжный Boeing 777-300ER
Во время ЧМ-2018 Курумоч обслужит 300 допрейсов.
7 июня 2018 , 13:56
107
В Самаре ограничат движение транспорта на Молодогвардейской и Комсомольской
Это связано со строительством инженерных сетей.
7 июня 2018 , 12:37
142
Михаил Бабич вручил госнаграды трем самарцам
Церемония прошла в среду, 6 июня, в Нижнем Новгороде. Полномочный представитель президента РФ в...
7 июня 2018 , 12:35
127
Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей
В филиале ПАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Волги прошел День открытых дверей для детей...
7 июня 2018 , 12:11
166
Земля с уругвайского стадиона будет храниться в Музее самарского футбола
В Самару привезли грунт со стадиона города Монтевидео.
7 июня 2018 , 12:01
231
Как передвигаться по Самаре в дни матчей ЧМ-2018
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
7 июня 2018 , 11:46
154
На площади Куйбышева проложили 17 километров кабельных линий
Надежное электроснабжение инфраструктуры, которая будет задействована во время Чемпионата мира...
7 июня 2018 , 11:46
153
Санаторий «Волга» получил спецприз Российской академии наук
В мае в Кисловодске прошел Всероссийский форум «Здравница - 2018»,...
7 июня 2018 , 11:32
170
На Осипенко открыли новый уличный спорткомплекс
На этой неделе в Октябрьском районе появился новый спорткомплекс, где все желающие могут...
7 июня 2018 , 11:27
125
У драмтеатра читали стихи Пушкина
Многие поклонники творчества Пушкина, живущие в Самаре, с легкостью ответят вам на вопрос, какая...
Все новости
Календарь
Июнь  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
6928
6
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5187
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
4025
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в
28 мая 2018
2349
3
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в "стекле"
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
В Самаре прошел фестиваль прессы
27 мая 2018
2250
1
В Самаре прошел фестиваль прессы
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
В кинотеатре «Художественный» самарцам покажут «Собибор»
8 мая 2018
688
В кинотеатре «Художественный» самарцам покажут «Собибор»
Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» приглашает горожан...
В Самаре на 9 мая поменяют расписание речных судов
8 мая 2018
562
В Самаре на 9 мая поменяют расписание речных судов
В День Победы рейсы будут выполняться по расписанию воскресенья. Об этом сообщают в...
На реконструкцию улицы Дачной из бюджета выделено 5 млн рублей
8 мая 2018
906
На реконструкцию улицы Дачной из бюджета выделено 5 млн рублей
Дорога будет четырехполосной.
Четыре самарских баскетболиста примут участие в чемпионате Европы
10 мая 2018
362
Четыре самарских баскетболиста примут участие в чемпионате Европы
Их вызвали в молодежную сборную России.
С фасадов ТЦ
10 мая 2018
616
С фасадов ТЦ "Кубатура" и ТЦ "Вавилон" убрали рекламу
Работы по подготовке города к встрече гостей Чемпионата мира по футболу находятся в завершающей...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.