Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей

После урока, чтобы наглядно показать детям как передается электрический ток по сетям, ребятам провели экскурсию по подстанции «Куйбышевская». Подстанция высокого напряжения – 500 000 Вольт, для сравнения, в наши дома в розетки поступает электрический ток напряжением всего 220 Вольт. Специалисты объяснили ребятам, что при поражении электрическим током 500 кВ, человеку неминуемо грозит смерть. Также детям рассказали, что электрический ток высокого класса напряжения может поразить человека на расстоянии 1,5 метров, даже если он не касается проводов.Завершили свою экскурсию ребята на главном щите управления подстанции, где им показали современную систему автоматизированного управления оборудованием объекта.Запретный плод сладок: объекты электроэнергетики, как магнит, притягивают несовершеннолетних. По статистике именно летом учащаются случаи детского и подросткового травматизма, связанного с поражением электрическим током. Именно поэтому 1 июня, в День защиты детей, АО «ССК» совместно с региональным агентством по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и Департаментом образования Самары в рамках фестиваля #ВместеЯрче была организована необычная экскурсия. Семиклассники из школы №24 побывали на трех объектах Самарской сетевой компании. Первый - подстанция жилого комплекса «Бригантина». Небольшая металлическая будка обеспечивает теплом несколько высоток. Ведущий инженер службы подстанций АО «Самарская сетевая компания» Андрей Доценко напомнил ребятам, что такое ток, мощность, и рассказал, почему к объектам электроэнергетики лучше не приближаться ближе, чем на полметра.- Напряжение условно можно поделить на две группы - до тысячи вольт и выше, - объяснил представитель АО «ССК». - Напряжение до тысячи вольт опасно при прикосновении - в лучшем случае это грозит серьезным ожогом. Напряжение свыше тысячи вольт опасно, даже если просто находиться рядом. Особенно рискованно использовать рядом с такими объектами модные сейчас селфи-палки: они удлиняют ваши руки, увеличивая риск воздействия тока.«Почему птиц не бьет током?»После осмотра современной подстанции ребята отправились знакомиться с подстанциями завода имени Масленникова, построенными в конце 70-х годов прошлого века. Это объекты большой мощности - вырабатываемой ими энергии достаточно, чтобы одновременно питать сто железнодорожных составов с пятьюдесятью вагонами каждый. Эту мощь можно ощутить физически, как говорится, на себе: ток вырабатывается с мерным гудением, даже земля под ногами слегка вибрирует. «Так звучит 50 герц», - образно выразился экскурсовод. Подстанция необходима, чтобы снизить огромное напряжение до бытового, поступающего в каждую самарскую квартиру.Донцов объяснил ребятам, как устроена подстанция, и напомнил, что к таким объектам лучше не приближаться, а тем более нельзя накидывать на провода посторонние предметы - веревки, проволоку. Все это может привести к трагедии. После этого ребята засыпали своего гида вопросами. Юных почемучек интересовало, например, почему птиц, которые сидят на проводах, не бьет током. Причина заключается в том, что между кабелем и севшей на него птицей не возникает разницы напряжений, ведь она не соприкасается с землей как человек, а электрическая цепь не замыкается.- Здорово! - прокомментировал экскурсию семиклассник Анатолий Гузенко. - Мы столько интересного, а самое главное - полезного, узнали. Ток - это так обычно, но так опасно, если не соблюдать правила.В завершение мероприятия детям напомнили о необходимости экономить электроэнергию.- Электроэнергия - самый универсальный из всех современных видов энергии: она может трансформироваться в любой другой вид энергии, - отметил представитель регионального агентства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Валерий Бобров. - Небережливое отношение к ней приводит к тому, что затраты на ее производство будут выше. В нашей стране уже третий год проводится фестиваль #ВместеЯрче. Он ориентирован на молодежную аудиторию, чтобы научить бережно относиться к энергоресурсам.В завершение экскурсии каждый школьник получил в подарок памятку о том, как не только обезопасить себя от электричества, но и сохранить его.- Наша главная цель сегодня - уберечь детей от несчастных случаев, - рассказал Андрей Доценко. - Но и энергетики должны предпринять все меры, чтобы предупредить случайное проникновение детей на потенциально опасные объекты.