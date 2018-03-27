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Спектакль всемирно известного режиссера Камы Гинкаса покажут в Самаре

С 14 по 19 ноября театр «Камерная сцена» проведет фестиваль «Русская классика. Страницы прозы».

Самару посетят известные театры: Московский ТЮЗ со спектаклем Камы Гинкаса «По дороге в...» («Русские сны по Достоевскому»), петербургский «Театр на Васильевском» со спектаклем «Вечный муж» по произведению Достоевского, московский театр «АпАРТе» привезет «Обломов. Эпизоды», петербургский театр «Суббота» - «Митина любовь» по произведению Бунина, приедут Казанский ТЮЗ и Тамбовский Молодежный театр. В этом году на церемонии закрытия фестиваля - 19 ноября - «Камерная сцена» отметит свой юбилей.

- «Камерная сцена» покажет на юбилее спектакль «Первая любовь» по рассказам Бабеля, премьера состоится 14 апреля, - рассказала директор театра Софья Рубина. - Это первая часть планируемой дилогии. Вторую часть - «Король» - мы выпустим в конце года. В 2019 году исполняется 125 лет со дня рождения талантливейшего писателя ХХ века - Исаака Бабеля, наша дилогия - к его юбилею.  
Дата: 26 марта 2018 , 15:19
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: moscowtyz.ru/
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