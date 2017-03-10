Спектакль театра «Грань» можно будет посмотреть по телевизору

11 марта в 23:00 состоится трансляция спектакля «Корабль дураков» по телеканалу «Губерния». Самарцы, у которых нет возможности посмотреть спектакль в зрительном зале театра, могут увидеть телеверсию.Театр-студия «Грань» претендует на главную театральную премию страны «Золотая Маска» в номинациях:«Драма/Малая форма»«Лучшая работа режиссера» (Денис Бокурадзе)«Лучшая работа художника по костюму» (Елена Соловьева)