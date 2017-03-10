Спектакль театра «Грань» можно будет посмотреть по телевизору
11 марта новокуйбышевский театр-студия «Грань» уезжает в Москву, на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» со спектаклем «Корабль дураков» (средневековые французские фарсы). Постановка будет представлена 14 марта в Театре Наций.
11 марта в 23:00 состоится трансляция спектакля «Корабль дураков» по телеканалу «Губерния». Самарцы, у которых нет возможности посмотреть спектакль в зрительном зале театра, могут увидеть телеверсию.
Театр-студия «Грань» претендует на главную театральную премию страны «Золотая Маска» в номинациях:
«Драма/Малая форма»
«Лучшая работа режиссера» (Денис Бокурадзе)
«Лучшая работа художника по костюму» (Елена Соловьева)
11 марта в 23:00 состоится трансляция спектакля «Корабль дураков» по телеканалу «Губерния». Самарцы, у которых нет возможности посмотреть спектакль в зрительном зале театра, могут увидеть телеверсию.
Театр-студия «Грань» претендует на главную театральную премию страны «Золотая Маска» в номинациях:
«Драма/Малая форма»
«Лучшая работа режиссера» (Денис Бокурадзе)
«Лучшая работа художника по костюму» (Елена Соловьева)
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