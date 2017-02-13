Спасатели пригласили школьников в подземный бункер

85 лет назад совет народных комиссаров утвердил «Положение о противовоздушной обороне СССР». Документ положил начало созданию мощной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В честь этой даты приказом МЧС России 2017-й объявлен Годом гражданской обороны. У нас в губернии сверстан план просветительских мероприятий для населения, прежде всего, школьников. Сегодня прошла первая экскурсия десятиклассников самарской школы № 12 на самый знаменитый ведомственный объект – исторический комплекс «Бункер Сталина».Ребята спустились на глубину 34 метров, где находятся зал заседаний и комната отдыха Верховного главнокомандующего, познакомились с экспозициями «Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий», «Защита населения от оружия массового поражения», «Куйбышев – вторая столица СССР в 1941-1945 гг.». Отличный патриотический урок для них провел ветеран системы МЧС, старший методист учебно-исторического центра ГО, ПО и ЧС Главного управления МЧС России по Самарской области Анатолий Солуянов.В течение года состоится еще несколько подобных экскурсий для самарских школьников. А 1 марта, 30 апреля, 1 сентября, 4 октября и 27 декабря в учреждениях образования пройдут масштабные мероприятия в рамках всероссийских уроков безопасности.