Спасатели помогли добраться до врачей мужчине, который упал с дерева на острове Поджабный

Инцидент произошел в субботу, 22 июля, на острове Поджабный около пристани Средний Пляж.



По данным ПСС по Самарской области, эвакуация потребовалась 47-летнему мужчине, который упал с дерева и повредил позвоночник и правую руку. Двигаться сам он не мог. К месту происшествия в 18:00 выехали спасатели, которые доставили пострадавшего на левый берег Волги. В 18.50 мужчину передали врачам «скорой помощи».









